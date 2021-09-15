Ключевые моменты ракетных испытаний Северной Кореи в последние несколько лет

Зарубежка

Люди смотрят видеозапись телепередач новостей, показывающих, как Северная Корея запускает ту, что казалось парой баллистических ракет у ее восточного побережья в Сеуле, Южная Корея, 15 сентября 2021 года. 15 сентября Рейтер : Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в море вблизи Японии в среду, военные Южной Кореи заявили, что напряжённость усиливается буквально через несколько дней после испытания крылатой ракеты дальнего радиуса действия. Ниже следуют ключевые моменты в ракетных испытаниях Северной Кореи и ее внешних отношениях, в частности с США, за последние несколько лет.

Президент США Дональд Трамп предупреждает Северную Корею о ядерном испытании, добавив, что она столкнётся с огнем и яростью. Северная Корея проводит свое шестое ядерное испытание, заявляя, что она освоила водородную технологию.

Террорист B-1, пролетевший над корейской зоной, пересекает демилитаризованную зону США ( КЛАА ) в США.

Северная Корея испытывает ядерную бомбу, способную дойти до США, и заявляет, что это ядерная энергия.

Южнокорейский чиновник Ким Ён Чоль выражает готовность провести переговоры с президентом США во время поездки в Северную Корею на зимние Олимпийские Игры.

Посланник Кима передает приглашение президента Мун Чжэ Ин к Трампу посетить Северную Корею : президент Южной Кореи согласен встретиться с Кимом

Северокорейский президент Ким и президент Южной Кореи Мун встречаются на первом межкорейском саммите за более чем десятилетие, обещая работать над полным денуклеаризацией Корейского полуострова. Они снова встречаются в мае и сентябре.

Ким и Дональд Трамп проводят свой первый саммит в Сингапуре, согласившись на денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Северная Корея демонстрирует плавание и цветы, но никаких военных ракет на военном параде.

Ким говорит, что готов встретиться с Трампом, но предупреждает, что он пойдёт другим путем.

Трамп и Ким завершают свой второй саммит в столице Вьетнама Ханое без соглашения из-за разногласий по поводу требований Пхеньяна об облегчении санкций и Вашингтона по поводу отказа от них со стороны северокорейского ядерного оружия.

Ким контролирует испытания ракет и новой баллистических ракет малого радиуса действия SRBM в первых таких испытаниях с момента запуска ICBM в ноябре 2017 года.

Трамп сказал, что не рассматривает разрыв доверия между североевропейскими ракетными испытаниями, назвав это стандартными вещами, которые Трамп и Ким встречаются на Корейском полуострове в третий раз в DMZ по их теме.

Северная Корея обстреливает еще два SRBM KN-22. Трамп говорит, что испытания не нарушают его соглашения с Кимом.

Ким контролирует испытание новой сверхкрупной многоракетной системы MLRS Трамп говорит, что Ким и он хорошо ладят друг с другом, любят и уважают друг друга.

Северная Корея говорит, что США должны решить, какой именно Рождественский подарок они хотят получить.

Ким обещает продолжить разработку ядерной программы и ввести новое обычное оружие Северная Корея контролирует испытания новой тактической управляемой ракеты ; Трамп посылает письмо Киму с предложением помощи с новым коронавирусом

Отправляет ли Ким сообщение о том, насколько хорошо Дональду Трампу, который дал положительный результат на COVID : 19 "?

На военном параде Северной Кореи были представлены новые ICBM и SLBM.

Трамп говорит, что у него были очень хорошие отношения с Кимом и что Байден сравнивает Кима с Гитлером и называет его головорезом Северной Кореи, который стреляет двумя крылатыми ракетами короткого радиуса действия, но Соединенные Штаты сводят первые такие испытания при президенте Джо Байдене и говорят, что они все еще открыты для диалога.

В течение выходных государственные СМИ сообщили, что Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего радиуса действия, которую аналитики считают, возможно, первым таким оружием, обладающим ядерным потенциалом.

Северная Корея выпустила пару баллистических ракет к востоку от восточного побережья, о которых сообщили военные Южной Кореи, нагнетая напряженность лишь через несколько дней после испытания крылатой ракеты с возможным ядерным потенциалом.