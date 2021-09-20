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Китайский юань достиг трехнедельного минимума на фоне продолжающихся опасений

Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 11:40
4 мин
Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 11:40
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Юань падает с 3 до 3 футов в нижнем объёме в 3 фута в беспокойстве по поводу Эвергранды.

ЛОНДОН – 20 сентября Reuters – Офшорный китайский юань достиг трехнедельного минимума в понедельник, тянущий вниз по другим рисковым и товарным валютам, в то время как безопасный доллар рос, так как беспокоиться по поводу платежеспособности китайца Эвергранды напугал финансовые рынки.

Только в пятницу юань достиг своего максимального уровня за три месяца – 6,4297 за доллар. Резкое падение курса валюты в понедельник стало результатом предостережений китайских регуляторов о том, что крах компании Evergrande может вызвать более широкий риск в финансовой системе, если не стабилизировать ситуацию.

Evergrande борется за привлечение средств, чтобы заплатить своим многочисленным кредиторам, поставщикам и инвесторам. В ближайшие несколько дней наступает срок выплаты процентов кредиторам.

Приток юаня, который упал до 5,4698 юаней за доллар - самый низкий с 31 августа - также был связан с австралийским долларом, долларом Новой Зеландии и норвежской коронавирусом, которые достигли уровня, составляющего или близкого к трехнедельным минимумам.

Японская иена укрепила 0,2 % до 109,72 иены за доллар, хотя этого было недостаточно, чтобы остановить валютный индекс от получения выгоды от цены на обеспечение безопасности.

В отличие от корзины фондового рынка, зеленый банк вырос почти на 0,2 % в день, а за четыре недели он был самым высоким за четыре недели. Евро был ниже в Атлантике в тот же день $ 1,1707 GMT и на 55,500 ниже, чем в среднем в 0806 GMT.

Рынки FX начали неделю на нервной основе, где наибольшие угрозы связаны с работой китайского разработчика недвижимости Evergrande и с заседаниям Федерального комитета по открытым рынкам FOMC по четвергу, сказал Франческо Песоле, G 10 FX стратег по вопросам ING.

Сегодня проводятся жесткие выборы в Канаде, где неспособность получить ясный результат может не помочь CAD, который в настоящее время находится под давлением, поскольку товарный комплекс ощущает напряжение. Доллар Канады, который также является сырьевой валютой, коррелирующей с чувством риска, достиг самой низкой цены C1 2815 за четыре недели 17 декабря 2000 года за 0.01.41 за доллар.

Опросы национальных выборов в понедельник в Канаде показывают преимущество нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо, но возможность того, что он останется лидером правительства меньшинства.

На этой неделе, в преддверии встречи ФРС, не менее дюжины центральных банков проводят встречи, но основное внимание трейдеров сосредоточено на ФРС, где ожидания о запретительном сигнале поддерживают долларовую заявку.

ФРС заканчивает двухдневную встречу в среду, и консенсус состоит в том, что она будет проводить результацию в 2017 году, но будет продолжать предоставлять детали или сроки, по крайней мере, на месяц дольше.

Тем не менее, сокращающийся доход в США, который в 10-летнем теноре вырос на четвертую прямую неделю на прошлой неделе, указывает на риск бычьего сюрприза или изменения в прогнозах, чтобы показать повышение, как только 2022 год, и то, и другое, которые могли бы поддержать доллар.

Мы подозреваем, что ФРС может быть умеренно ястребом в том смысле, что она, скорее всего, поднимет свою " дозу ", и в следующем году поднимет ставку, а PMI останется на более низком уровне. Если так, то евро, как правило, закончит эту неделю ниже, - сказал Микаэль Олай Милл, главный аналитик банка Дэнк.

Ожидается, что в других крупных центральных банках Банк Англии оставит политику без изменений, но трейдеры видят потенциальные выгоды в фунте, если банк примет ястребный тон или больше членов, призывая к сужению активов.

Нет никаких ожиданий, что в среду политическая смена в Банке Японии, который будет решительно дружить с Японией, но однажды, как ожидается, Норвежский банк станет первым центральным банком G-10, который поднимет ставки.

Биткойн в какой-то момент упал более чем на viii, и в обращении была цена биткойна более чем 28003 773.

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