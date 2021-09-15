Китайский стартап Xpeng Heitech запустит летающие автомобили в 2024 году
ПЕКИН-Рейтер - Xpeng Heitech - стартап, который поддерживался электромобилем Xpeng Inc., сказал в среду, что он отправит летающие автомобили клиентам в 2024 году.
Стартап, финансируемый в 2013 году и основанный главой исполнительной власти Хэ Сяопэном и Xspen He Siaopeng, в настоящее время нанимает 400 человек и прибавит 700 к рабочей силе к концу этого года, - сообщил Всемирному конгрессу новых энергетических транспортных средств основатель компании Чжао Дели.
Чжао сказал, что модель Xpeng Heitech сможет ехать по шоссе, сказал Чжао. С одной зарядкой, электрический летающий автомобиль сможет проехать более 600 километров с одним зарядом, но Чжао не сказал, сколько он может ездить каждый раз.
Другие автопроизводители, которые строят летающие автомобили в Ухане, включают Geely's Terrafugia, которая разрабатывает завод в центральном городе Китая. Компания Volkswagen AG также изучает отрасль в Китае.
Регуляторы в Китае, однако, еще ввели правила на летающих автомобилях.