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ПЕКИН-Рейтер - Китайская автономная компания DeepRoute.ai сообщила во вторник, что собрала 300 миллионов долларов от инвесторов, включая интернет-портал Alibaba, для расширения своего испытательного флота и разработки технологий, которые включают самоуправляющиеся грузовики.

Среди других инвесторов в этом раунде – корейский технический инвестор Jenration Capital, бывший автопроизводитель Giely и Breat China-ориентированные инвесторы DeepRoute.ai. Она не раскрыла свою оценку.

Инвестиции приходят в то время, как автопроизводители и технологические фирмы вкладывают миллиарды долларов в автономное вождение, стремясь на раннем этапе взять на себя лидерство в том, что многие видят в будущем мобильности.

Соперник DeepRoute.ai WeRide, при поддержке Toyota Motor, сказал в этом месяце, что будет развивать автономные транспортные средства, в то время как Пони.ai при поддержке Nissan Motor сказал, что ранее будет развивать автономные грузовики?

Компания DeepRoute.ai, проводящая испытания автомобилей в китайских городах Шэньчжэнь и Ухан, будет использовать эти средства, чтобы удвоить парк своей пробной робо-трассы до 150 в конце этого года, с нынешних 70, то есть глава правительства Чжоу Гуан рассказал Рейтеру в интервью.

Кроме того, в конце этого года она увеличила свою рабочую силу до 600 человек, включая водителей безопасности, начиная с 400 человек в настоящее время.

Основанный в 2019 году, Dongfeng Motor работает с автопроизводителем DeepRoute.ai над технологиями самовождения. Он также использует Cao Cao в качестве автомобиля Гелли.

" DeepRoute.ai " также разработает самодрайв для городских логистических служб, поднимающий тяжелые грузовые автомобили, - сказал Чжоу Рейтер, добавив " Alibaba ", - был бы большим клиентом.

Alibaba сообщил в июне, что планирует построить самолёты с дочерней материально-технической фирмой Caniao.