Китайский конгломерат Вансян в переговорах с Bain Capital, чтобы приобрести инструмент
Китайский конгломерат Wanxiang Group Corp. в настоящее время ведет переговоры с Bain Capital о приобретении энергопроизводителя Apex Tool Group, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
По словам людей, потенциальная сделка может стоить компании Apex, базирующейся в США, от 2 до 2,5 млрд. долл. США, которые просят не быть идентифицированными из-за обсуждений, являются частными.
По его словам, переговоры все еще продолжаются, и другие участники торгов продолжают интересоваться этим активом. Представитель Бэйна отказался комментировать. Вансян не ответил сразу на запросы комментариев по телефону и электронной почте.
Согласно его сайту, предприятия Вансяна варьируются от производства автозапчастей и экологически чистой энергии до сельского хозяйства. Он владеет электромобилем Carma Autrouse LLC и A 123 Systems LLC - электромобилем. В группе работает более 20,000 человек.
Бейн Капитал взвешивал продажу Apex и получал проценты от отраслевых коллег и инвестиционных фондов, как сообщил Bloomberg News в июне.
Компания по выкупу, которая приобрела бизнес у компании Danaher Corp. и компании Cooper Industries примерно за 1,5 миллиарда долларов в 2013 году, выкупила этот бизнес за 5 миллиардов долларов, рефинансировала долг компании в 2018 году. С штаб-квартирой в Спарксе, Мэриленд, Apex выпускает инструменты под такими брендами, как Gearwrnch и Cucus, согласно его веб-сайту.