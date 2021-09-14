Китайский фондовый рынок продолжает падать в условиях кризиса ликвидности

Зарубежка

Растущая хватка Китая над его технологическими компаниями и кризис ликвидности для крупнейших застройщиков страны продолжали удерживать инвесторов на грани ранней торговли.

Самый широкий индекс акций MSCI за пределами Японии вырос на 0,13 %.

Австралийский S&P ASX 200 упал на 0,31 % до 7400. Индекс Гонконга Хан Сена упал до 8, в то время как отрицательный результат произошел из-за спада на японском фондовом рынке.

Индекс CSI 300 в Японии упал на 0,2 %, а Никкей продался на 0,72 % выше.

В Гонконге доля разработчика China Evergrande Group упала после того, как она объявила о том, что назначила финансовых советников для изучения структуры своего капитала.

Компания также заявила, что продажи отступят в августе из-за опасений по поводу ее долга, что может повредить ее ликвидности и потоку наличных средств. Его акции упали на 7 %.

Китайские запасы технологических запасов также тщательно проверяются после того, как власти сказали технологическим гигантам страны прекратить блокирование связей друг с другом на своих площадях.

Директива стала последней в серии ужесточения регулирования, которая понизила индекс Hang Seng Tech с пика в феврале этого года почти на 40%.

Мы по-прежнему озабочены правилами, тем, что они означают, и тем, как они будут введены в действие, но с текущей коррекцией, это означает, что в некоторых частях китайского рынка акций есть некоторая ценность, рассказал Люку Муру, директору финансовых служб Ореана, Рейтер.

Мы пока не видим конца перемен, мы думаем, что неопределённость сохранится, и все ищут ясности в том, как далеко зайдут правила и что может быть дальше. Индекс Золотого Дракона Китая, который отслеживает китайские компании, котируемые в США, упал в понедельник на 1,1 %, чтобы подняться за последние шесть месяцев до 35,5 %.

Тем временем, рынки ожидают данных от Торговой комиссии США во вторник, которая, как ожидается, в августе покажет, что основные потребительские цены выросли на 0,3 %. Цены выросли на 0,3 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,9 % в июне.

Избранные экономисты ожидают, что годовая инфляция немного упадет с 4,3 % в июле до 4,2 %. Данные опережают ключевую встречу ФРС 21-22 сентября 2016 года.

По нашим оценкам, темп роста цен снизился в августе, когда постепенно исчезают трения, как сказал в записке для клиентов начальник Банка международной экономики Содружества Джозеф Капурсо.

Будет проведено много анализа индивидуальных изменений цен, которые отражают возобновление роста экономики и узкие места в предложении. Промышленный индекс Dow Jones резко вырос до 34 869 пунктов на 261,91 пункта, или 0,76 %, на Уолл-стрит. 63, S&P 500 получили 10,15 очка или 0,23 % от 4,468. 73, а Nasdaq Company упал на 9,91 пункта, или на 0,07 % до 15,105. Перспектива повышения корпоративного налога в США составляет от 21 % до 26.5 %. В части бюджетного счета в размере 3,5 триллиона долларов, он остается первым и центральным для инвесторов.

По оценкам золотого игрока, повышение налоговой ставки до 25% плюс 50% от предполагаемого повышения оффшорных ставок подоходного налога позволит сэкономить 5% от всех доходов S&P 500 в 2022 году.

Доходность базовых 10-летних банкнот Казначейства выросла до 1,3259 %, что соответствует сумме, близкой к концу 1,324 % Банком Канады в понедельник. Двухлетняя доходность, которая увеличивается с ожиданиями трейдеров относительно более высоких процентных ставок ФРС, достигла 0,212.9 % по сравнению с закрытием США на 0,215 %.

Стоимость сырой нефти в США выросла на 0,3 % до 70,66 долл. США за баррель. Компания Brent gright поднялась до 73,69 долларов за баррель.

Золото было немного ниже. 31 унцию за унцию.