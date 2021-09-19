Зарубежка

Блумберг - Заграничный юань - обменный курс для китайской валюты, торгующей за пределами Китая - вот-вот станет центральным центром на финансовых рынках во всем мире.

Офшорная валюта является одним из немногих китайских активов, которые торгуют круглые сутки, а это означает, что они будут под наблюдением инвесторов, которые будут готовиться к любым последствиям потенциального дефолта China Evergrande Group в понедельник. Другие варианты борьбы будут ограничены из-за праздников, которые закроют торговлю в Китае и Гонконге в течение недели.

Офшорный юань потерял в общей сложности 0,7 % в четверг и пятницу, в основном из-за укрепления доллара США и распродаж на развивающихся рынках. Провал 200-дневного среднего балла открывает дорогу к уровню 650, который в последний раз можно было увидеть 23 августа.

Крупнейшие банки уже сказали китайским властям, что они не получат процентные платежи по займам компании Evergrande в понедельник. Также неясно, намерена ли компания Evergrande заплатить около 178 миллионов процентов по тем деньгам, которые должны были быть выплачены в среду, 23 сентября.

Как политики, так и предприятия готовятся к потенциальной заразе рынка. В пятницу Народный банк Китая добавил к юаню 8,84 млрд. ) капитала, который был продан в виде репо-контрактов на 7 миллионов на чистой основе, самый высокий с февраля, с целью предотвратить любое давление на финансирование.

По словам Рейтерса, Сельскохозяйственный банк Китая, среди крупных четырех государственных кредиторов, опубликовал просроченные долговые условия для его уязвимости в Evergrande. Как говорят некоторые аналитики, банки готовятся к сокращению ликвидности, отчасти из-за того, что они выбрасывают доллары на береговые свопы, что приводит к жёстким условиям ликвидности на берегах юаня.

Запоздалый график отдыха в Гонконге и на материковых рынках еще больше усложняет ситуацию. Все офшорные рынки будут закрыты в понедельник и вторник, хотя рынки Гонконга останутся открытыми. Вот список долговых событий в Evergrande и рыночных графиков на неделю, заканчивающуюся в августе 1999-2010 годов.

Все гонконгские финансовые рынки закрыты, и все рынки в Китае открыты. Торговля ценными бумагами и долларовыми облигациями в Гонконге, с ожидаемым дефолтом по банковским ссудам компании Evergrand. Офшорные сделки юаня будут проводиться весь день, хотя торговцам не будет предоставляться ежедневный локальный контроль НБК. Во вторник, Сентябрь 1995 года, все оффшорные финансовые рынки закрыты, и все рынки остаются открытыми в Гонконге. В Гонконге продолжают торговать акциями Evergrande и еврооблигациями. Китайский юань торгует в течение всего дня без ежедневных торгов НБК на вторую сессию. В среду, Сентябрь 1974 года, все оффшорные финансовые рынки закрываются, и все рынки в Гонконге вновь открываются. Торговля ценными бумагами и долларовыми облигациями Evercage займет некоторое время. Китайский юань торгует со своими оффшорными аналогами в течение всего дня, хотя каникулы в Гонконге могут привести к существенно меньшим объемам и ухудшению условий ликвидности в тот день. В четверг, сентября 1958 года, откроются все рынки в континентальном Гонконге. Компания Evergrande будет решать, следует ли платить проценты по своим долларовым облигациям.