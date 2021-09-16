Китайские регуляторы рассматривают новые игры на фоне жестких мер по борьбе с зависимостью

Зарубежка

Блумберг - Китайские регуляторы пересматривают новые игры, чтобы определить, отвечают ли они более строгим критериям в отношении содержания и защиты детей, люди, знакомые с этим вопросом, говорили, что попытка, которая, вероятно, замедлит запуск на крупнейшей в мире мобильной арене.

Национальное управление прессы и публикаций вновь пересматривает названия, представленные разработчикам от Tencent Holdings Ltd. до Netaze Inc., с тем чтобы обеспечить соблюдение конфиденциальных ограничений на время игры и другие анти-адвокаты, обнародованные в августе, сказали люди, просив не быть идентифицированными для обсуждения новых вопросов. По их словам, наблюдатель отказался от заявок в конце августа и попросил разработчиков вновь представить титулы с новыми обязательными мерами, встроенными в программу.

Обзор создает нервы в отрасли, которая уже и так страдает от повышенной неопределенности, поскольку Пекин проводит кампанию по контролю над более продуктивными сферами Интернета, обуздает зависимость от игр и подталкивает свою молодёжь к более продуктивным забавам. 30 августа регуляторы запретили игрокам играть с несовершеннолетними только три часа недели, а также обнародовали правила для компаний по предоставлению услуг пользователям без регистрации по-настоящему. Пекин также сосредотачивается на поклонении деньгам и недоброжелательном содержании, как, например, эфеминизм. Конкуренты очень специфичны : регуляторы ссорятся с все более популярными играми на зомби, потому что они слишком пугают по стандартам NPPA, как сказал один из людей. Другой человек сказал, что все более пристальное внимание уделяется тому, что регуляторы считают нежелательными предметами, в том числе модным мальчикам, которые любят темы.

Изменения возродили болезненные воспоминания среди инвесторов о 10-месячном моратории лицензий на монетизацию игр в 2018 году. Многие люди по-прежнему говорили, что, хотя новые критерии создают дополнительный слой осложнений, регуляторы продолжают обрабатывать заявления, говорили люди. Пресс-секретарь NetEase отказался давать комментарии, в то время как представители компании Tencent не ответили на запросы о комментариях. NPPA не ответила на факсимильные запросы о комментариях.

В этом году Tencent присоединился к отраслевому распродажу, по мере того как инвесторы задумываются о намерениях Пекина для этой отрасли, которую поддерживаемая государством газета обвинила в августе в покупке духовного опиума, прежде чем вернуться к этому описанию. Критерии, которые Китай будет использовать для утверждения новых титулов, стали предметом ожесточенных споров на прошлой неделе после того, как регулирующие органы осудили крупнейшие компании страны в обсуждении новых требований и призвали к одиночному погоне за прибылью, сообщило официальное агентство новостей Синьхуа.

Компания South China Morning Post ошибочно сообщила, что будет заморожено утверждение, но позже прояснила свою историю, говоря, что одобрение будет просто замедлиться. Задержка с одобрением игры, вероятно, будет зависеть от роста бизнеса в Tencent и Netace, которые зависят от запуска новых титулов для поддержания роста и привлечения новых клиентов.

Китай сократил время игры всего до трех часов в неделю. Дополнительная информация :

Замедление темпов утверждения внутренних мобильных игр в Китае, как сообщалось в программе South China Morning Post, может сократить рост рынка для новых онлайн-игр на треть в 2022 году, что приведет к более низким оценкам для Tencent, NetEase и коллег. Групповые оценки могут угаснуть, по мере продолжения импровизированного подавления. Нексон и Близзор также находятся в опасности.

Инвесторы находятся в напряженном положении из-за проводимой в течение месяца правительственной кампании по обузданию отраслей промышленности, начиная с электронной коммерции и перегонки и заканчивая социальными сетями. Беспокойство заключается в том, что следующий Пекин будет тренировать свое внимание на арене, которая имеет решающее значение для прибыли медиа-гигантов от Tencent до Apple Inc. и Activision Blizard Inc.

Беспорядки усиливают неуверенность инвесторов и разработчиков, которым уже поручено реконструировать системы на сотнях различных титулов и платформ, чтобы соответствовать ограничениям, включая предполагаемую общенациональную базу данных об идентичности игроков. В третий четверг прошлого месяца, после отчета Синьхуа, в Гонконге было сброшено более 60 миллиардов долларов.

В дополнение к смятению, горячий ожидаемый титул Tencent League of Legends Mobil не запустился 15 сентября, как первоначально ожидалось, потому что он был необходим для улучшения игрового опыта, в то время как регулирующие органы еще не представили свой регулярный ежемесячный список утвержденных титулов за август, который обычно публикуется как раз до или после конца месяца.

Вот ключевые элементы сентябрьской встречи, о которых сообщил Синьхуа :

Игровые компании попросили глубоко понять важность и срочность предотвращения зависимости несовершеннолетних от онлайн-игровой зависимости. Им было рекомендовано ввести правила, направленные на ускорение развития молодежи. Компании были отданы приказ полностью и добросовестно установить временные ограничения для несовершеннолетних игроков и не имеют права предоставлять услуги онлайн-торговли несовершеннолетними. Им было предложено продолжить изучение содержания игр, в том числе устранить насильственный контент и непристойную и жестокую критику, а также избежать долговых обязательств и расточительности. Компании попросили изменить одиночество, преследуя прибыль или привлекая поклонников и другие ошибочные тенденции, и покончить с правилами игры и дизайнами, которые вызывают зависимость. Предполагается, что они будут ограничивать поддержку знаменитостей в рекламе игр.