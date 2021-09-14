Китайские государственные СМИ критикуют рекламу косметической хирургии

Зарубежка

Пекинский Reuters - Китайские государственные СМИ заявили во вторник, что необходимо регулировать рекламу для проведения косметических операций и лечения, заявив, что некоторые из них сделали чрезмерные или ложные заявления.

Начиная с плакатов на автобусных остановках и в метро, инициаций на социальных веб-сайтах и информационных платформах, от рекламных объявлений, помещаемых в фильмах и телевизионных развлекательных шоу, и до рекламных продаж, производимых живыми трафиками, реклама красоты в медицине в подавляющем большинстве своем распространена, как говорится в статье « Народная Дейли » в комментарии, опубликованной на ее сайте.

Газета сказала, что некоторые рекламы ассоциируют хорошую внешность с высококачественной усердием и успехом, выдумывая истории о пластической хирургии, меняющей свою судьбу и искажающей эстетические представления.

Критика данного сектора происходит по мере того, как китайские регуляторы проводят широкомасштабные репрессии на отрасли, начиная с технологий и заканчивая образованием и собственностью, чтобы усилить свой контроль над экономикой и обществом после многих лет безудержного роста.

Вспышка регулятивной деятельности вызвала озабоченность у инвесторов по поводу того, какие сектора могут стать предметом следующего рассмотрения.

В августе китайское регулирование рынка разработало руководящие принципы для регулирования рекламной практики медицинского эстетического сектора, заявив, что они вызывают общественное беспокойство по поводу внешности людей.

Спрос на пластическую хирургию или медицинское эстетическое лечение в Китае в последние годы вырос с помощью процедур, которые делают глаза шире или выше среди самых популярных. Однако их критикуют за то, что они не напоминают людям о рисках.

В июле 33-летний онлайн-повлиятель умер от осложнений после неудачной процедуры липосукции в случае, который широко освещался СМИ в Китае.