Китайские данные о розничных продажах ставят под сомнение восстановление экономики

Зарубежка

ЛОНДОН, 15 сентября – Глобальные акции ослабли в среду, поскольку более слабые, чем ожидалось, китайские данные бросили тень на восстановление экономики, а резкий рост британских цен подпитывал интенсивные дебаты по поводу сохраняющейся силы инфляции.

Индекс STOXX из 600 европейских компаний причинил вред 0,16 %, ускользнув еще дальше от своего ежегодного максимума в середине августа. Мировой индекс всех стран MSCI снизился на 0,18 %.

Слабые данные о розничных продажах Китая шокируют и показывают, что если вы не поймёте под контролем вариант Delta, восстановление экономики будет трудным, - сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик на рынках CMC.

Существует медленное осознание того, что мы видели пик экономического роста, возможно, что летний подъём был сделан, сказал Хьюсон.

В августе из Китая произошел взрыв данных, показывающий рост в его производственном и розничном секторах : рост производства и продаж достиг годового минимума, так как свежие вспышки коронавируса и перебои с поставками поставили под угрозу его экономическое восстановление.

Между тем, инфляция в Великобритании достигла более чем девятилетнего максимума в прошлом месяце после крупнейшего месячного скачка в годовом уровне, по крайней мере, за последние 24 года, хотя в значительной степени из-за временного повышения, по словам аналитиков, вероятно, будет временным.

Данные Соединенных Штатов контрастировали с цифрами Великобритании во вторник, которые показали, что индекс потребительских цен в августе достиг своего наименьшего выигрыша за шесть месяцев, что, вероятно, привело к пику инфляции, что совпадает с долгой верой председателя ФРС Джерома Пауэлла в то, что высокая инфляция является временной.

Более низкая инфляция предполагает, что ФРС будет испытывать меньше давления, чтобы начать сокращать свои огромные покупки активов. В результате доходность по эталонной купюре за 8-летний период упала до 1,263 %, что является самым низким показателем с 24 августа.

Выручка немного ослабла до 1,282 %, в то время как доллар восстановился на 0,124 %.

Мы скоро подумаем, что инфляция не исчезнет. В то время как основной аргумент заключался в том, что инфляция должна быть умеренной в течение двух-трехлетнего горизонта, мы не ставим на резкое падение инфляции, сказал Валентейн ван Ньевенхейзен, главный сотрудник по инвестициям в Голландском управлении активами NN IP.

Влияние Ковида на цепочки поставок было огромным, поэтому неудивительно, что инфляция в какой-то степени стагнирует. Самый широкий индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии упал на 0,8 %, в то время как Никкей в Токио упал на 0,5 %, сдвинув более чем с 31 года, открываясь вверх днем ранее.

После публикации китайских данных, голубые чипсы Китая упали на 1 %.

Это не упадок, это тенденция к снижению, которая продлится, по крайней мере, до конца этого года, - сказала Ирис Пан, главный китайский экономист по ИГ, подробно освещая китайские данные.

В октябре она предсказала снижение на 0,5 процентного пункта коэффициента резервных требований индийских банков - RRR - и сказала, что для владельцев малого и среднего бизнеса требуется больше финансовой поддержки.

Доля застройщика Evergrande, который борется за сбор средств, чтобы заплатить своим многочисленным кредиторам и поставщикам, упала в среду на третий день подряд, потеряв до 5% до самого низкого уровня с января 2014 года.

Индикатор Гонконга « Индекс Хан Сена » упал на 1,8 %, так как акции казино упали после того, как Макао начал общественные консультации, которые, как опасаются инвесторы, приведут к ужесточению регулирования в крупнейшем в мире игорном центре.

Игорный индекс акций упал на 22 %, в то время как Винн Макао упал до рекордно низкого уровня 28 % в общей сложности.

Цены на нефть выросли на большем, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, при этом сырая нефть в США выросла до 71,19 долл. США за баррель, а нефть в Бренте выросла до 0,9 % до 74,31 долл. США за баррель.

Изменённое золото мало изменилось, торгуясь на сумму 1801 долл. США за унцию, что на одну неделю превысило 1808 долларов США. 50 ударили по перспективам снижения процентных ставок.