Китайские астронавты покидают модуль на космическую станцию через 90 дней
В четверг на одном космическом корабле три китайских космонавта оставили системный модуль, который должен был завершить третью из более чем 10 миссий, необходимых для того, чтобы закончить первую китайскую космическую станцию к концу следующего года.
Согласно государственным СМИ, астронавты оставили Шэньчжоу 12-первый модуль на зонде Тяньхе после 90 дней нахождения в космосе, рекорд для Китая.
Строительство космической станции началось с запуска Тяньхе, небольшого модуля, чуть больше, чем Сити-бус в апреле.
Этот модуль, наконец, является живой четвертью завершенной станции.
Четыре из 11 миссий для выполнения строящейся станции будут проведены экипажем.
Следующая миссия экипажа продлится шесть месяцев.
До этого Китай отправит в Тяньчжоу еще один автоматический грузовой корабль - Тяньчжоу-3 - с поставками, необходимыми следующей команде.
Как недавно сообщили государственные СМИ, в ближайшем будущем будет запущен космический корабль Тяньчжоу-3.