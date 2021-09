Китайские акции снижаются по мере того, как крупные разработчики промахиваются в выплате процентов

Зарубежка

Блумберг - Китайские акции потерпели поражение в экономическом спаде, а новости о том, что крупный разработчик пропустит выплаты процентов, добавили к опасениям инвесторов, что в настоящее время идет ужесточение регулирования.

Индекс китайских предприятий Hang Sen China Enterprises, который отслеживает акции Китая, зарегистрированные в Гонконге, снизился до 1,9 %, что привело к потерям на третий день. Компания China Evergrande Group была худшим исполнителем, поскольку разработчики недвижимости увеличили потери после того, как Блумберг сообщил, что власти материка сказали крупным кредиторам China Ever Garden Holdings Co. не ожидать выплаты процентов на следующей неделе.

Сектор недвижимости втягивается этими новостями и рыночными заботами о возможной реструктуризации долга и капитала для компании Evergrande, сказал аналитик разведки Блумберг Патрик Вонг. Торговцы также задаются вопросом, является ли Эвергренд всего лишь отдельным случаем, или у большего числа застройщиков и других компаний возникнут аналогичные проблемы с притоком наличности. Доля компаний электронной коммерции также снизилась после того, как Китай сообщил более слабые, чем ожидалось, показатели розничных продаж за август, а потребители стали настороженно относиться к вспышке Ковида. Индекс Hang Sen Tech Index, который включает в основном китайские интернет-компании и китайские интернет-компании, упал до 3,2 %. Мейтуан внес наибольший вклад в потери компании Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Tencent Holdings Ltd.

Между тем, акции азартных игр, торгуемые в Гонконге, резко упали после того, как Макао разработал планы усилить контроль над операторами и увеличить долю местной собственности, что сигнализирует об ужесточении контроля над крупнейшим в мире игорным центром. Колеи Bloomberg, отслеживающие казино, упали на 21 %, что является самым большим показателем за всю историю.

Ограничения находятся в центре внимания, учитывая то, что случилось с казино Макао, сказал Дэниел Со, стратег в CMB International Securities Ltd. Инвесторы опасаются, что ужесточение политики будет продолжать выходить для того, чтобы обуздать технологический сектор, поэтому мы наблюдаем дальнейшее снижение в дополнение к недавнему заявлению Китая, что оно ускорит разработку и внедрение правил Интернета для несовершеннолетних еще больше подняло тревогу. Гигант по течению Kuaishou Technology упал примерно на 4 %.