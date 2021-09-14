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Зарубежка

Китайская розничная минизонтальная группа для открытия большого магазина " Флагфельд "

Электрон Сыроежкин
14 сентября, 2021 14:20
4 мин
Электрон Сыроежкин
14 сентября, 2021 14:20
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

ПЕКИН – Китайская розничная группа Miniso Group откроет магазин " Флагфельд " в Нью-Йорке и почти удвоит свои магазины в США в этом году, ставя покупатели постпандемических товаров на бюджет, получит дешевые, но забавные подарки для домов и будет работать как 10 мягких игрушек и 4 степлера в форме авокадо.

Менее чем в 60 магазинах китайское присутствие Минисо все еще будет сухим из-за гигантских недорогих розничных торговцев, таких как Dollar Dreat, а также своей собственной домашней базы из почти 3000 магазинов.

Но Минисо говорит, что он быстро движется к тому, чтобы воспользоваться более низкой рентой в пострадавшей от пандемии экономике США, и Винсент Хуанг, вице-президент компании, отвечающий за зарубежные продажи, сказал Рейтеру, что он, в конечном счете, видит потенциал для тысяч американских магазинов.

План подчеркивает амбициозные амбиции компании, учрежденной всего восемь лет назад в Нью-Йорке, которая богато регистрирует годовой доход в размере $ 2,41 млрд и имеет рыночную стоимость в размере $ 4 млрд в Гуанчжоу. Проценты упали на 2,3 % с марта 2020 года, на фоне растущего розничного спада, вызванного COVID, но они считаются такими же китайскими технологическими гигантами Tencent и Hillhouse Capital среди инвесторов.

Расширение также происходит в критический момент для торговых центров в Соединенных Штатах, многие известные розничные названия которых уступают скайтовому спаду продаж, который быстро последовал за первой волной пандемии коронавируса в 2020 году.

Среди брендов, которые исчезли из розничного ландшафта США, был Fling Tiger Chopench, сеть магазинов в датском стиле, которая является конкурентом Miniso на многих рынках по всему миру, но закрыла свои 13 американских торговых точек в ноябре прошлого года, по крайней мере частично, в Дании.

По словам Хуанга, поскольку в более чем 90 странах мира насчитывается около 4800 магазинов, у Минисо к концу этого года будет 54 магазина в Соединенных Штатах, по сравнению с 30 магазинами в начале этого года.

Мы решили расширить наше присутствие в США сейчас по нескольким причинам, в том числе по поводу того, что стоимость открытия нового магазина ниже, после того как COVID-1919 Хуан заявил в недавнем интервью.

Новые магазины включают в себя ноябрьскую открытие в недавно запущенном танграмском торговом центре в Флушинге, Нью-Йорк - районе, известном благодаря живому азиатско-американскому сообществу - первого выхода Минисо в городе, который Хуанг назвал флагманским магазином площадью 3 5300 квадратных футов пространства, чуть больше теннисного двора, продающего все, начиная с подушек шеи и заканчивая теннисными книгами и макияжом.

Расходы на расширение в Соединенных Штатах были сокращены примерно на 20 %, главным образом, из-за сокращения арендной платы, и пандемия также облегчила обеспечение хороших мест, по его словам.

Мы считаем, что мы являемся международным бизнесом, а Северная Америка – нашим стратегическим рынком, сказал он.

Минисо описывает себя как токийско-темпатичного торговца продуктами и был сравнит с сетью Муджи, которой в прошлом руководил Рёхин Кейкаку в Японии.

Но магазины быстрого продажи и сделки Минисо поставляют их в сегмент, занятый ведущей японской торговой сетью Daiso Industries ( Daiso Industries ), с 2005 года присутствующей в США, с сетью из почти 80 магазинов, включая первый филиал на Восточном побережье, также в Flushing.

Компания Miniso не раскрывает точные номера продаж своих 816 зарубежных магазинов в США, где она открыла свой первый магазин в 2017 году в Мексике, но сообщила в прошлом месяце, что закрыла около 20 % своих общих доходов в размере 9,07 млрд юаней в финансовом году, закончившемся июнем, из 1800 зарубежных магазинов в таких странах, как Малайзия, Индонезия и Индия.

По словам Минисо, продажи в США восстановились до уровня COVID-19, а продажи в первой половине 2021 года достигли 73 % в год. По его словам, с момента пандемии мы стали более популярными, чем когда-либо прежде.

Помогая этой популярности, в последние годы появились коллекции товарного сотрудничества с ведущими владельцами товарных знаков, в том числе Disney, Coca-Cola и Marvel Entertainment, что привело к появлению таких изделий, как Mickey Mouse, Coca-Cola керамические кружки и мышиные панки « Человек-паук ».

Потребители, сказал наблюдатель здравого смысла, не беспокоятся, являются ли мы китайцами или японцами, американцами или европейцами, сказал Хуан. Для потребителей важно то, могут ли они покупать товары с хорошей стоимостью за наименьшие суммы денег.

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