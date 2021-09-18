Китайская группа компаний Evergrande заявила, что отказалась от инвестиционных продуктов
ПЕКИН Reuters : Шесть руководителей крупных долговых компаний Китая Evergrand, ранее в этом году, группа собственности заявила в субботу, окупали некоторые инвестиционные продукты компании.
С 1 мая по 7 сентября шесть руководителей сделали ранние выкупы 12 инвестиционных продуктов, - сказала Эвергранде в заявлении на своем веб-сайте, - не идентифицируя руководителей и не предоставляя подробностей о характере этих продуктов.
Что касается раннего выкупа некоторыми менеджерами некоторых инвестиционных продуктов, то, по словам компании, она серьезно относится к этому вопросу.
Evergrande добавила, что она попросила, чтобы все средства, возвращенные шестью менеджерами заранее, были возвращены в течение определённого срока.
Оно заявило, что также будут приняты суровые меры наказания.
Evergrande, с долговыми обязательствами на сумму около 300 миллиардов долларов, находится в состоянии кризиса ликвидности, который оставил ее в покое, чтобы собрать средства, чтобы заплатить своим многочисленным кредиторам и поставщикам.
Компания олицетворяет свободную эру заимствований и строительства в Китае. Неуверенность в способности Китая выполнять обязательства по финансированию - равной 2,% от ВВП Китая - вызвала тревогу на рынках.
Группа была затронута недавним понижением рейтингов, и как Sьяp Global Ratings, так и Fitch Ratings предупредили о риске дефолта.