Китайская Evergrande Group покупает биткойны на фоне падения мировых рынков
Валюты биткойнов сползли, когда глобальная распродажа попала под руки China Evergrande Group.
По состоянию на 7 : 33 часа утра в Нью-Йорке биткойн упал на 73,3 % – до 2241 127, достигнув самого низкого уровня за неделю. Другие цифровые активы отступили, причём биткойн-наличные, EOS и Ether – все уменьшались.
Потери отражали действия на более широком рынке, поскольку инвесторы взвешивали риски, связанные с долговыми проблемами компании Evergrande и заседания Федеральной резервной системы на этой неделе. Forex Futures указывали на потери в открытом индексе, а индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,10, что, в свою очередь, является самым большим падением с июля.
Некоторые приписывают внезапное падение нынешней ситуации в Китае, которая уже вызвала беспорядки на традиционных рынках, писал Жонсон Луетхи, торговец в GlobalBlock, U.K. - цифровой брокер активов ( CMS ) : аналитики предсказали, что впереди неделя с потенциальным откатом до 1,01,000 долларов США. Президент Сальвадора Найб Букеле заявил, что страна купила депрессию в биткойне, добавив 150 токенов для того, чтобы увеличить свой совокупный объем активов до 700 - около 3200 миллионов, исходя из текущих цен. Недавно эта страна приняла биткойн в качестве легального кредитора в спорном шаге, который столкнулся с технической неразберихой и протестами.
Волнуемое принятие в Сальвадоре биткойна является одной из причин того, почему цены росли и недавно достигли четырехмесячного максимума. До того, как оправиться от распродажи в мае, ей ещё есть какой-то способ, как это сделать.