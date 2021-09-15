Китай заявляет, что Тайвань - это «морская крепость, препятствующая экспансионизму»

Зарубежка

Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют официальных дипломатических связей с объявленным Китаем Тайванем, но являются самым важным международным сторонником и поставщиком оружия для острова, которым правят демократическим путем.

Китай усилил военное и дипломатическое давление на Тайвань с тех пор, как президент Цай Инвэнь впервые занял свой пост в 2016 году, стремясь заставить Тайбэя принять претензии Пекина на суверенитет, к панике как Тайбэя, так и Вашингтона.

На переговорах присутствовали несколько высокопоставленных чиновников США, Уу заявил, что Тайвань сыграл важную роль в обеспечении свободы судоходства в стратегически важном Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

Оба критически важны для мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, сказал он. Самое главное, демократический Тайвань служит морской крепостью, блокирующей расширение Китая на более широкий Тихий океан. У утверждает, что Тайвань является своей территорией, чтобы узаконить свою агрессию и экспансионизм, добавил, добавляя : не это ли безответственность стала причиной второй мировой войны? Тайвань сталкивается не только с кибер-угрозами со стороны Китая, но и с кибератаками, кампаниями дезинформации и другими тактиками « серых зон », добавил он.

Тайвань усвоил ценные уроки и разработал различные способы борьбы с угрозой демократии, и мы более чем готовы поделиться этими знаниями с другими демократическими странами. В среду Управление по делам Тайваня Китая неоднократно угрожало правительству Тайваня не пытаться добиться формальной независимости острова, говоря, что такие бессмысленные провокации и злые действия будут лишь угрожать миру и стабильности.

Китай говорит, что Тайвань является самым важным вопросом в его отношениях с Соединенными Штатами.

Тайвань говорит, что только его народ может решить будущее острова.