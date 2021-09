Зарубежка

Резкое ужесточение Китаем регулирования в последние месяцы не направлено на то, чтобы отделиться от Соединенных Штатов или международных финансовых рынков, - на прошлой неделе один из ведущих китайских чиновников сказал лидерам Уолл-стрит.

Вместо этого действия направлены на усиление регулирования частных платформо-компаний, играющих ключевую роль в содействии общему процветанию или ослаблению имущественного неравенства, - сказал вице-председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Фан Синхай во время частных встреч, по словам участников.

Например, Фан сказал, что Пекин, как ожидается, одобрит рекордное число первоначальных публичных предложений в этом году, и большинство компаний, ведущих публичную деятельность в Китае, будут частными фирмами, говорят два человека.

Источники, которые присутствовали на совещании, не были названы, потому что они не были уполномочены говорить в СМИ об этих обсуждениях.

Это побудило чиновников и государственные СМИ попытаться ослабить рынки в последние недели.

Один из участников комментировал комментарии, высказанные на прошлой неделе Фаном, который также является президентом CUFR, был хорошо встречен его аудиторией на Уолл-стрит.

Они очень внимательно слушали то, что говорил Фан, и большинство из нас были очень довольны, сказал этот человек, обращаясь к руководителям Уолл-стрит.

Встреча состоялась практически и на ней присутствовали около 35 человек, включая руководителей ведущих фирм Уолл-стрит, которые рассказали об этих обсуждениях.

CUFR, сформированная на фоне эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира в 2022 году, в последний раз встречалась практически в октябре 2020 года, после двух личных встреч в прошлом году, перед вспышкой коронавируса.

Встреча на прошлой неделе длилась три с половиной часа, и на ней обсуждались идеи дальнейшего открытия и развития иностранных рынков, а также создания равных условий между отечественными и иностранными структурами во второй по величине экономике мира.