Зарубежка

5-го октября Bloomberg ByteDance Lott. представил похожий на TikTok сервис для китайской молодежи, который устанавливает строгий контроль над ежедневным использованием после того, как Пекин активизировал усилия по защите несовершеннолетних от риска Интернета.

Это приложение, названное Ciao Qu Sing или Little Fun Star, представляет собой индивидуализированное питание коротких видео в различных областях, начиная от науки и заканчивая литературной и творческой историей. Пользователям разрешается загрузить видеоклипы, но не делиться ими, в то время как родители могут отрегулировать время использования для своих детей, по меньшей мере, до 40 минут в день.

Правительство Китая стремится внедрить далеко идущие правила, касающиеся алгоритмов, которые технологические компании используют для того, чтобы рекомендовать видео и другой контент, в то время как высшие должностные лица и государственные СМИ обучают свой взгляд тому, сколько времени люди тратят на смартфоны. Регуляторы сократили время онлайн-играний до трех часов в неделю начиная с этого месяца, вызывая опасения, что подобные правила будут распространяются на другие цифровые контента.

Дюин, китайский близнец TikTok, на прошлой неделе модернизировал молодёжь, чтобы ограничить ежедневный доступ к приложениям максимум до 40 минут для тех, кто в возрасте до 14 лет, запрещая им доступ к приложениям с 10 вечера до 6 утра.

Сяо Квин был создан в рамках программы ByteDance, которая позднее в этом году закрыла значительную часть своих операций после того, как Пекин подавил индустрию тренировочного обучения на сумму $ 100 млрд после школы.