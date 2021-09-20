Китай запрещает подросткам использовать приложение типа TikTok
IteDance начала аналогичную TikTok услугу для китайской молодежи, которая устанавливает строгий контроль над ежедневным использованием после того, как Пекин активизировал усилия по защите несовершеннолетних от риска Интернета.
Приложение, названное Ciao Qu Sing или Little Fun Star, предлагает короткую порцию персонифицированных видео в областях от науки до литературы и истории искусства. Пользователи имеют право делиться фотографиями, но не загрузить их или загрузить их, в то время как родители могут отрегулировать время потребления для своих детей, по меньшей мере, до 40 минут в день.
Правительство Китая стремится обеспечить соблюдение далеко идущих правил в отношении алгоритмов, которые технологические компании используют для того, чтобы рекомендовать видео и другой контент, в то время как высшие должностные лица и государственные СМИ обучают свой взгляд тому, сколько времени подростков тратят на смартфоны. Регуляторы продлили время игр до трех часов в неделю, начиная с первого понедельника этого месяца, вызывая опасения, что подобные правила могут быть применены и в отношении другого цифрового контента.
Дуин, китайский близнец TikTok's, на прошлой неделе модернизировал свой молодёжный режим, чтобы ограничить неограниченное ежедневное использование максимум 40 минут для лиц в возрасте до 14 лет, запрещая им доступ к приложениям с 10 вечера до 6 утра.
Сяо Квин был основан образовательным подразделением ByteDance, которое ранее в этом году закрыло значительную часть своих операций после того, как Пекин подавил репетиторскую индустрию на сумму 100 миллиардов долларов после школы.