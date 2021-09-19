Китай возвращается к политике тотального контроля ''

Зарубежка

Я знаю, что быки скажут : " Это будет лишь акции образования, а затем это было игровое подавление, короткий продавец Дэн Дэвид рассказал Yahoo Financial Live Live выше в последние несколько месяцев, китайское правительство под руководством президента Си Цзиньпина начало ужесточить регулирование в различных секторах, таких как игровые игры – как казино и дети, играющие в видеоигры – в дополнение к Большим технокомпаниям в стране и даже культура знаменитостей.

Исследовавший основатель Wolfpack и ДИТ добавили : мы даже не находимся на начальной стадии подавления. Китай возвращается к политике полного контроля. Часть внимания Си Цзиньпина касается имущественного неравенства в Китае : в прошлом году в Китае 626 миллиардеров, по сравнению с 724 миллиардерами в США, в отличие от Форбса, Китайский премьер-министр Ли Кэцян заявил, что на китайской пресс-конференции 2020 года 600 миллионов человек составляли всего лишь 1000 юаней – примерно 1 555 долларов США – для получения ежемесячного дохода.

Согласно государственным сообщениям, КПК Коммунистической партии Китая преследует идею общего процветания, чтобы устранить разрыв в уровне благосостояния.

Мы будем придерживаться общего статуса людей и направления самого современного процветания, и всегда будем практиковать развитие людей, развитие людей и делиться плодами развития людей с людьми, как говорится в последнем пятилетнем плане КПК. Мы будем защищать фундаментальные интересы людей, вдохновлять энтузиазм, инициативу и творческий потенциал всех людей, содействовать благосостоянию людей и постоянно осознавать стремления людей к хорошей жизни согласно Дэвиду, эти события сделали очень опасным для американских инвесторов держать китайские акции из-за их текущих технологических достижений. Он также подчеркнул, что, поскольку крупные взаимные фонды, такие как BlackRock, Vanguard и Fidelity, доступны для китайских компаний, это подвергло бы инвесторов большому риску. " Пропустили то, что происходит в Китае ".

Некоторые эксперты и инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают перспективы иностранных компаний в Китае – по крайней мере, в настоящее время.

Оливер Ковен исследовательской компании Oliver Chen рассказал Yahoo Financial Live, что он был настроен на предметы роскоши в Китае, а также в США.

По словам Чэня, потребление в Китае изменилось, где он находится скорее внутри Китая, чем в путешествии. Рынок недвижимости очень устойчив, поскольку богатые люди извлекли выгоду из повышения стоимости фондового рынка, инвестируя в богатство. Тренер добавил, что он видел большой импульс для компаний, которые ориентированы на средний класс, таких как Чэнь и Тапестир.

Чэнь также признал возможность встречного ветра для ультра-богатых компаний в Китае, особенно для брендов, которые обслуживают иностранные рынки. Даже несмотря на то, что Луи Виттон имеет выдающееся присутствие в Китае, желание Си добиться общего процветания и равного характера в Китае может представлять большой риск для сектора роскоши, сказал Чэнь.

ДИТ Рай Далио из компании Bridgewater Inc. утверждал, что инвесторы должны вкладывать средства в Китай, несмотря на то, что

Я обнаружил, что большинство западных наблюдателей – это западные наблюдатели. Далио написал 30 июля в « LinkedIn » ( « LinkedIn » ), ссылаясь на подавление в секторах образования и образования, что, несмотря на то, что на протяжении последних 40 лет, тенденция явно заключалась в развитии рыночной экономики с рынками капитала, а предприниматели и капиталисты стали богатыми.

В результате, они пропустили то, что происходит в Китае и, скорее всего, будут и дальше упустить, добавил менеджер фонда хеджирования миллиардеров. Я советую вам не интерпретировать эти движения как развороты тех тенденций, которые существовали на протяжении нескольких десятилетий, и позволить этому отпугнуть вас. В то же время, никто за пределами КПК в действительности не знает, что будет дальше.

В то время как глобальные регуляторы в основном сосредоточены всего на четырех крупных технокомпаниях, китайское правительство нацелилось на десятки компаний и имеет централизованную власть действовать быстрее и агрессивнее, чем США, Джессика Дэйтрок написала в своей недавней ноте. Из-за этой нюансы инвесторам становится труднее ориентироваться в нынешней обстановке, особенно когда китайские регуляторы продолжают сжиматься по поводу всего, что они планируют. С ней можно связаться на аартийоу-финансе.com. Следуйте за ней в твиттере архиепископа.

Ничего из Макао : Западные инвесторы оказались втянуты в ложное чувство безопасности, объясняет эксперт казино.