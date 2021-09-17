Китай вложит 14 миллиардов долларов в краткосрочные денежные средства, чтобы развеять опасения по поводу краха, подобного Lehman.

Зарубежка

Блумберг - Китай увеличил вливание краткосрочных денежных средств в финансовую систему, под знаком, который власти пытаются успокоить рыночные нервы, раздираемые сомнениями по поводу потребностей финансирования на четверть срока и долгового кризиса китайской компании Evergrande Group.

В пятницу Народный банк Китая ( сокращённо PRBC ) влил 90 млрд. долларов юаней в виде семидневных и 14-дневных обратных кредитов, максимум с февраля. Сегодня впервые орган власти добавил значительное количество юаней краткосрочной ликвидности в банковскую систему за один день.

Операция происходит по мере того, как кризис, с которым сталкивается компания Evergrande, вызывает беспокойство по поводу состояния рынка недвижимости и кредитных рынков страны. К этому стрессу добавляется сезонный скачок спроса на наличные деньги, поскольку банки становятся менее склонны кредитовать на четверть конца, когда они готовятся к регулятивным проверкам. Ликвидность, как правило, уменьшается в это время года в преддверии отпуска продолжительностью в одну неделю в начале октября.

Абсолютный приоритет для НБК заключается в том, чтобы избежать системного снижения ликвидности и у него есть на это средства, экономисты Societe General SA, возглавляемые Вэй Яо, написали в исследовательской записке. Упадок финансового рынка, подобный Lehman, не является нашей главной проблемой, но продолжительное экономическое замедление кажется более вероятным. Озабоченность по поводу « Evergrande » возникает в то время, когда экономика Китая уже находится в состоянии замедления. Агрессивный контроль за движением, установленный для обуздания вспышек COVID-19, нанес ущерб розничным расходам и путешествиям, в то время как меры по охлаждению цен на недвижимость также привели к снижению их стоимости. В среду, в августе, страна сообщила о снижении розничных продаж, а также о более слабом росте промышленного производства и инвестиций в основные средства.

НБК стремится найти баланс между стимулированием экономики и обеспечением того, чтобы ее вливание денежных средств не привело к образованию пузырей активов. С июля НБК воздерживается от закачивания дополнительной среднесрочной ликвидности в финансовую систему по мере того, как наступает срок выплаты политических кредитов.

В пятницу центральный банк влил 50 миллиардов юаней через семь дней обратного курса и еще 50 миллиардов юаней до 14 дней, которые не использовались с февраля. Около 10 миллиардов евро должны были пройти пятницу.

Можно утверждать, что ситуация в Evergrande и ее влияние на более широкий рынок недвижимости будет иметь гораздо большее прямое воздействие на китайский рост, чем любые другие меры регулирования, о которых говорил Элвин Тан, глава азиатской стратегии обмена иностранной валюты в Банке Роял в Гонконге. Если бы НБК быстро отреагировал на это, чтобы остановить коррупцию на финансовых рынках, это бы не удивило меня, что НБК действует, чтобы контролировать последствия последствий? Неопределенность в отношении Evergrande заставляет китайских наблюдателей искать возможные худшие сценарии, когда они думают, как много боли коммунистическая партия готова терпеть. Давление на интервенцию усиливается по мере того, как растут признаки финансовой заразы.

Однако, операции НБК еще не привели к снижению курсов на рынках капитала. семидневная ставка по кредитам, являвшаяся индикатором стоимости межбанковских займов, выросла на 12 базисных пунктов в пятницу до 2,39 %, что является самым высоким показателем с июля.

НБК вновь доказывает рынку, что он будет поддерживать, но только в том случае, если возникнет необходимость, сказал Франчес Чен, стратег по стратегии процентных ставок в Оверси-Китайской банковской корпорации в Сингапуре.