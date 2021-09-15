Китай устанавливает закон о онлайн-контентах, говорит государство

Зарубежка

Блумберг - Китай устанавливает закон о том, какое поведение разрешено - и что не разрешено - в цифровом мире с обширными правилами управления тем, что уже является одной из самых легальных онлайн-областей в мире.

Предстоящие нормативные акты, многие из которых основаны на предыдущем проекте руководящих принципов, предусматривают усиление защиты несовершеннолетних от онлайн-хулиганства для борьбы с фейковыми новостями и проверки онлайн-счетов. Общая концепция заключается в том, чтобы обеспечить, чтобы онлайн-контент соответствовал руководящему статусу марксизма в идеологической сфере киберпространства, - сообщило Синьхуа News Agency, ссылаясь на онлайн-кратию, опубликованную Государственным советом.

Новые руководящие принципы потенциально создают основу для дальнейшего ужесточения контроля правительства над интернет-гигаторами ByteDance Ltd. до Tencent Holdings Ltd. и огромного количества контента и данных, которые они генерируют, совпадают с широкой кампанией по влиянию на онлайн-нормы, от принуждения, которую Пекин называет фан-культурой, к подавлению гигантов открыть свои закрытые экосистемы, связывая между собой конкурирующие услуги.

Когда опубликованы окончательные постановления? В своем резюме Государственный совет заявил, что необходимо больше регулирования для улучшения этики и поведения. С этой целью, по словам Синьхуа, будет создана национальная платформа для того, чтобы обуздать фальшивые слухи и онлайн-информацию, одновременно усиливая пропаганду достижений Коммунистической партии.

По словам информационного агентства, страна планирует создать лучшую систему для производства, публикации и распространения онлайн-контента, контролировать управление онлайн-бухгалтерскими счетами и регулировать национальный механизм для предотвращения дезинформации. Будут организованы национальные кампании по предотвращению кибер-преступлений в Интернете, будут предприняты усилия по защите персональной информации и безопасности данных. Обновленное изучение онлайн-контента происходит после нескольких месяцев усилий, направленных на давление огромного влияния его интернет-титанов и обуздание растущего влияния китайских торрентов, выпущенных пекинцами и инфографами, чтобы поделиться огромным богатством, которое они накопили во время десятилетнего технологического бума. Си Цзиньпин продвигает философию общего процветания, которая, помимо ужесточения контроля со стороны когда-то свободных технологических гигантов, также включает в себя подталкивание национальной молодежи к более производительным целям и искоренению контента, который Партия считает противоречащим этим амбициям.

Среди дополнительных моментов резюме можно выделить следующие :

Призыв к повышению этических стандартов интернет-пользователей онлайн. Усилия Партии и людей, направленные на развитие общей идеологии онлайн. Лучшая защита личной информации и безопасности данныхФундирование местных органов власти и соответствующих ведомств для поддержки этой кампании,