Китай ускользает по мере того, как роскошные акции ударили по инфляционным данным США

Зарубежка

14 октября – « Рейтер » - китайские акции упали так же осторожно, как и инфляционные данные США, а слабость доли в роскоши и добыче полезных ископаемых компенсировала оптимизм по поводу восстановления экономики в регионе.

Общерегиональный индекс STOXX 600 снизился на 0,1 %, закрепив некоторые прибыли в понедельник и отменив свои потери за сентябрь, которые, как известно, являются нестабильным месяцем для акций.

Дешевые акции, в том числе LVMH, Керинг, Ричемонт и Бурберри, упали между 2,4 % и 3,4 %, что привело их азиатских коллег к снижению опасений по поводу распространения COVID-19 в Китае.

Французский CAC 40, дом многих роскошных имен, получил наибольший удар среди региональных индексов с падением на 0,7 %.

Китай рассматривается как ключевой фактор для индустрии роскоши, а аналитики предсказывают, что в страну придет треть мировых продаж этого сектора.

Продолжающиеся опасения по поводу коронавируса в Китае и его блокировки в нескольких местах Фудзиана не снижают настроения, по словам Марка Тейлора, торговца ценными бумагами Мирабауда, отмечая снижение доли ценных бумаг роскоши.

Захваченные Китаем запасы полезных ископаемых упали на 1,3 %, что привело к снижению на 100 цен на сырьевые товары в Великобритании, несмотря на то, что данные показали, что британские работодатели добавили 241 000 сотрудников в свои зарплаты в прошлом месяце.

Всё внимание будет сосредоточено на инфляционных данных США позже в тот же день, когда инвесторы начнут искать намеки на перспективы денежно-кредитной политики после того, как последние признаки инфляции пополнятся мнением о том, что Федеральная резервная система США начнет отзывать стимулы раньше, чем предполагалось ранее.

Несмотря на эти опасения, многие стратеги ожидают, что европейские облигации превысят результаты в этом году из-за относительно высокой доли вакцинации и догоняют торговлю более дешевыми сегментами рынка, такими как банки и энергетика.

По словам аналитиков JPMorgan, они ожидают, что экологически чувствительные циклические сектора будут возглавлять рынки в конце года, добавив, что они остаются конструктивными на фондовых рынках. Пандора выросла на 4.7 % после того, как подняла целевой доход на ближайшие годы и активизировала свой план выкупа акций.

JD Sports Fashyon подскочила на 7,3 % после того, как сообщила о рекордной первой части прибыли, когда блокировки расслабились, и люди посетили ее магазины в Британии.

Голландский специализированный химический производитель DSM достиг рекордно высокого уровня после того, как заявил, что взвешивает продажу своих материалов.

Датский пивовик Беренберг упал на 2,6 % после двойного понижения рейтинга Карлсбергом, чтобы его продать.