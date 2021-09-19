Зарубежка

TAIPEI - Пекин в субботу пригрозил забрать Китай, прежде чем Всемирная торговая организация объявила, что она приостановит импорт сахарного яблока и воспользуется импортом яблок с острова, позаботившись о вредителях. Во время последней стычки между этими двумя странами за фруктами Китай сказал, что остановит импорт сахара или яблока с острова.

Отношения между Тайпэй и Пекином, которые претендуют на демократически управляемый Тайвань как на свою собственную территорию, находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, поскольку Китай усиливает политическое давление, чтобы заставить остров принять свой суверенитет.

По словам Китайской таможенной администрации, она неоднократно обнаруживала вредителей, которые называются Plococcus несущественными у сахарных яблок, также известных как яблоки и москитные яблоки из Тайваня. Он попросил свой филиал в Гуандуне и все офисы, имеющие прямое подчинение, прекратить таможенную очистку этих продуктов в понедельник.

Министр сельского хозяйства Тайваня Чэнь Чи Чун сказал, что Китай вел себя в одностороннем порядке, не предоставляя научных доказательств, и критиковал объявление о том, что он приедет на традиционном фестивале середины Осемы, который прославляют Тайвань и Китай.

Мы не можем принять это, Чэнь рассказал репортерам в Тайпэй об этом решении, который, по его словам, его офис был принят только в 9 утра 0100 года в воскресенье.

Тайвань сказал Китаю, что он понесёт страну в ВТО в рамках Пекинского механизма разрешения споров, если Пекин не отреагирует на просьбу Тайпэй разрешить этот вопрос в соответствии с их нынешним двусторонним соглашением до 30 сентября, добавил он.

Правительство также инвестирует $ 100 млн. 3,60 млн. T для оказания помощи фермерам, стимулируя не только внутренние продажи, но и экспорт на другие рынки, такие как Сингапур и Малайзия, говорит Чэнь.

Сахарные яблоки и волокнистые груши являются сезонными, хотя большинство из них потребляется внутри страны. Этот остров также известен своими манго.

Это уже второй раз, когда в этом году Китай прекратил импорт плодов из Тайваня.

В феврале Китай запретил импорт ананаса из Тайваня, ссылаясь на вредные существа, которые могут принести плоды. Пекин сказал, что нет ничего плохого в аналогиях и обвиняет Тайвань в том, что он играет в политику.