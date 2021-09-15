Китай сообщает о пятом дне заражения местным коронавирусом

Зарубежка

ПЕКИН, 15 сентября Reuters : Новая провинция Китая в Фудзиане, центр внимания последней вспышки COVID-19 в стране, сообщила о своём пятом дне подряд новых местных инфекциях, хотя случаи все еще содержались в трех городах на побережье.

В среду Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за 14 сентября было зарегистрировано 50 новых случаев заболевания на местах, по сравнению с 59 случаями инфицирования за день до этого. Все они были в Фудзиане.

Это приводит к тому, что общее количество местных инфекций в трёх Фудзианских городах Куаньчжоу, где началась вспышка инфекции, в Сямене и Путьене достигло 152.

Инфекции идут впереди недельного национального праздника, начинающегося с 1 октября 1, основного туристического сезона, а также короткой осенней фестиваля « Новая неделя ».

Последняя внутренняя вспышка с июля по август разрушила путешествия, поразив туризм, гостиничное дело и транспорт.

По словам Global Times, в редакционной статье в среду государственная таблоидная газета Global Times заявила, что такая местная страна, как Китай, может быть испугана очень большой вспышкой в Фудзианском местном аппарате, не должна беззастенчиво отстаивать приказы о том, чтобы оставаться на каникулах или превращать такую пропаганду в требование.

По словам газеты, мы должны постепенно повысить динамическую эффективность нашего точного пути с нулевым исходом.

Мы должны избежать полной остановки в больших масштабах. Медицинский профессионал должен быть в состоянии обнаруживать каждую эпидемию на ранней стадии. Так много, что мы должны быть уверены, что сможем сдержать его быстрее, чтобы это причинило меньше вреда обществу. Если сообщалось о импортных случаях за 14 сентября, то, согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению, в Китае было подтверждено 73 новых случая коронавируса, по сравнению с 92 случаями, подтверждёнными всего за день до этого.

Китай сообщил о 16 подтвержденных случаях коронавируса, что он не классифицируется как новые инфекции, по сравнению с 20 случаями за день до этого.

По состоянию на 14 сентября в Китае было зарегистрировано 95 413 подтверждённых случаев, при этом общее число погибших осталось неизменным - 4636 человек.