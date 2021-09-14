Китай прячет чипсы против американских гигантов казино
Китай собирает чипсы против американских гигантов казино, которые ведут большой бизнес в Макао, сигнализируя о более жесткой операционной среде в регионе.
Правительство Макао планирует пересмотреть и изменить способ пересмотра игорных уступок. Эти комментарии были сделаны сегодня на пресс-конференции с министром экономики и финансов Макао Ли Вай Нонгом. Первоначально предполагалось, что несколько представителей, выступающих за демократию, будут участвовать в усилиях, которые считаются поднадзорными, но с тех пор были оттеснены на второй план в пользу представителей, выступающих за PRC.
Лас-Вегас Сэндс отказался давать комментарии, а запросы FOX Business в адрес Уинна не были немедленно возвращены.
Потенциальный уровень надзора за китайскими компаниями в Макао возникает по мере того, как китайские компании, котирующиеся на биржах США, также подвергаются большему контролю с точки зрения раскрытия финансовой информации, среди прочих вопросов регулирования.
Два президента встретились с Байденом по телефону в марте прошлого года, впервые с февраля, когда они обсуждали отношения между США и Китаем, а также параметры и параметры, поскольку обе страны жестко конкурируют друг с другом. По мнению администрации, конечная цель заключается в том, чтобы гарантировать, что они не втянутся в конфликт согласно прочтению из Белого дома.
За год доли Винна упали на 18.5 %, в то время как доли Лас-Вегаса-Сэндса упали на 35,8 % по вторникам.