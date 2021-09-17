Китай призывает ЕС начать торговые переговоры с Тайванем

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Тайвань Рейтерс Сент 17 : Новая Германия - Китай призвали Европейский Союз начать торговые переговоры сразу после того, как блок пообещал заключить торговое соглашение с островом с большим технологическим весом, к чему Тайпэй давно стремится.

ЕС включил Тайвань в свой список потенциальных торговых партнеров для двусторонних инвестиций в 2015 году, за год до того, как президент Тайваня Цай Инвэнь впервые стал президентом, но с тех пор не вел переговоров с Тайванем по данному вопросу.

В ответ на недавно объявленную стратегию по расширению своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, включая поиск торговой сделки с Тайванем, Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что в пятницу должны начаться переговоры. Европарламент уже поддержал торговое соглашение между ЕС и Тайванем. По его словам, мы призываем Европейский Союз начать предваряющую переговоры работу по оценке воздействия, общественному консультациям и определению сферы охвата двустороннего инвестиционного соглашения с Тайванем как можно скорее в соответствии с резолюциями Европейского парламента.

Как совместный партнер ЕС с такими основными ценностями, как демократия, свобода, права человека и верховенство закона, Тайвань будет продолжать укреплять сотрудничество в реструктуризации цепочек распределения полупроводников и других связанных с ними отраслей промышленности, цифровой экономики, зеленой энергии, пост-эпидемического восстановления экономики и окружающих предприятий. Страны ЕС и сам ЕС не имеют официальных дипломатических связей с Тайванем из-за возражений со стороны Китая, который считает остров одной из его провинций, не имеющей права на атрибуты государственности, так что любая инвестиционная сделка может быть щекотливой с политической точки зрения для Тайваня.

Но отношения с Китаем ухудшились.

В мае Европейский парламент приостановил ратификацию нового инвестиционного пакта с Китаем до тех пор, пока Пекин не снимет санкции против политиков ЕС, усугубив спор между китайско-европейскими отношениями и лишая компании ЕС более широкого доступа ко второй по величине экономике в мире. ЕС также стремится к расширению сотрудничества с Тайванем по полупроводникам, поскольку нехватка чипов приводит к развитию цепочек поставок и закрывает некоторые линии автомобильной промышленности, в том числе в Европе.