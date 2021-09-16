Китай потратит 240 млрд долларов на военную модернизацию

Зарубежка

Солдаты маршируют, чтобы занять позицию во время учений против вторжения на пляже во время ежегодных военных учений Хань Куанг в Тайнане, Тайвань, 14 сентября 2021 года. Тайвань, 16 сентября Рейтер - Китай предложил потратить дополнительные 240 млрд. T2 8,69 млрд. долларов США на оборону в течение следующих пяти лет в четверг, в том числе на новые ракеты. Она предупредила о срочной необходимости модернизации вооружения перед лицом серьезной угрозы со стороны китайского соседа Тайваня.

Тайваньский президент Цай Инвэнь сделал наращивание вооруженных сил - хорошо вооружённых, но слегка задетых Китаем - и модернизацию оборонных расходов приоритетом, особенно по мере того, как Китай наращивает свое военное и дипломатическое давление на остров, который он называет священной китайской территорией.

Новые деньги, которые идут сверх предполагаемых военных расходов в размере 471,7 млрд. T в год, начинающийся 1 января, должны быть одобрены парламентом, в котором правящая партия Цаи имеет значительное большинство, что означает, что ее принятие должно быть плавным.

Китайские коммунисты продолжают вкладывать значительные средства в бюджеты национальной обороны, их военная мощь быстро возросла, и они часто отправляли самолеты и корабли для вторжения и преследования наших морей и воздушного пространства, - заявил министерство обороны Тайваня в заявлении после еженедельного заседания кабинета министров.

Перед лицом внезапных угроз со стороны врага, национальные военные активно участвуют в военном строительстве и подготовке, и срочно необходимо получить зрелое и быстрое оружие и оборудование для массового производства в короткий период времени. По словам министерства, оружие, которое Тайвань стремится купить за деньги, включает крылатые ракеты и военные корабли.

Тайвань проводит испытания новых ракет дальнего радиуса действия у своих южных и восточных берегов, и хотя он не представил подробностей, дипломаты и эксперты заявили, что они, вероятно, смогут нанести еще больший удар по целям в Китай.

Дополнительные наличные деньги, вероятно, будут хорошо приняты в Вашингтоне, который подталкивает Тайвань к модернизации своих военных, чтобы сделать его более мобильным, чтобы он мог превратиться в дикобраза, который трудно атаковать Китаю.

Тайвань уже поставил новый класс высокоскоростных скрытых военных кораблей, которые Тайвань называет убийцей авианосцев из-за своего ракетного состава, и разрабатывает свои собственные подводные лодки.

Объявление происходит по мере того, как Тайвань находится в середине своих ежегодных военных учений Хань Куанг, подражая китайской атаке. Китайские самолеты снова зажгли тайваньскую зенитно-ракетную зону в среду, как они делают это почти ежедневно.