Китай отреагировал на землетрясение магнитудой 6,0 в провинции Сычуань
В четверг Рейтер сообщил, что начал чрезвычайную реакцию после землетрясения размером 6,0 балла в начале утра в китайской провинции Сычуань, согласно официальному новостному агентству Синьхуа.
Китайская штаб-квартира по оказанию помощи в связи с землетрясением активировала ответную реакцию уровня II, сказал Синьхуа, второй по величине в системе реагирования на чрезвычайные ситуации Сычуани :
По данным Китайского центра сейсмических сетей, эпицентр составлял 29,2 градуса в восточной широте и 105,34 градуса в северной долготе. Землетрясение нанесло удар на глубину 10 км 6 миль после землетрясения, которое произошло в четверг в 16 : 33 GMT 2033 GMT, город Лучжоу начал экстренное реагирование уровня I.
Немецкий научно-исследовательский центр геонауки ранее заявил, что землетрясение составляет 5,5 балла.