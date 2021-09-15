Китай не собирается встречаться с Байденом в ближайшие несколько месяцев

Зарубежка

Президент США Си Цзиньпин предложил возможность личной встречи с Джо Байденом во время телефонного звонка на прошлой неделе, но китайский президент отказался взять на себя обязательства, так как он продолжает избегать выезда из своей страны даже для крупных встреч во время пандемии Ковида-19.

Байден предложил двум лидерам встретиться в какой-то момент в ближайшие несколько месяцев, по словам людей, знакомых с разговором, которым предоставили анонимность, чтобы обсудить его. Когда в конце вторника в Белом доме спросили, был ли он разочарован тем, что Си не хочет с ним встречаться, Байден сказал репортерам, что это неправда. Си Цзиньпин не покинул Китай более 600 дней, это самый длинный срок пребывания в должности ни одной из 20 лидеров. Вместо этого он появился на саммите лидеров стран БРИКС и провел виртуальные саммиты по таким вопросам, как валюта и политика. Если этого не ожидается Нью-Йорком, президентов Китая не будет на следующей неделе в Генеральной Ассамблее ООН, хотя президенты Китая редко присутствуют на таких встречах.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Байден избегал ответов на вопросы на регулярном новостном брифинге в Пекине в среду, где Си был заинтересован в скорой встрече с Чжао Лицзянь. Он повторил предыдущие заявления о важности регулярного общения двух сторон.

Байден и Си также выступали около 90 минут 10 сентября, их первый разговор с февраля. По его просьбе Байден призвал Си сотрудничать по ключевым вопросам, в то время как они продолжают не соглашаться в другой области, согласно заявлению Белого дома. Белый дом не раскрыл предложение саммита.

США стремились отделить такие вопросы, как изменение климата от более спорных вопросов, таких как торговля, права человека и демократия в таких местах, как Гонконг, в то время как Пекин настаивал на том, что их не следует отделять.

О предложении встречи сообщалось в газете Financial Times ранее. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан оспорил характеристику разговора ФТ, заявив в заявлении, что это не было точным изображением звонка. Как мы уже говорили, лидеры говорили о важности того, чтобы иметь возможность проводить частные обсуждения между двумя лидерами, и мы собираемся уважать это, добавил Салливан.