Китай исследует фонды слепых после хаоса в штаб-квартире разработчиков
Китай проверяет слепые кассовые фонды для обеспечения того, чтобы инвестиционные позиции соответствовали условиям договора, как сообщалось в « China Securities Journal » в четверг.
Новости появились после того, как в последние дни в штаб-квартире разгоревшегося в деньгах разработчика China Evergrande Group вспыхнули хаотические сцены, когда недовольные инвесторы наводнили лобби, требуя выплаты займов и финансовых продуктов.
Эти непрозрачные кассовые фонды – те, которые были неправильно промаркированы или были выставлены на обозрение – привели к потерям инвесторов, поскольку деньги были инвестированы в сектора, не предусмотренные в финансовом соглашении, как говорится в отчете.
В этой отрасли есть мнение, что получение денег для инвесторов должно быть самым важным и что средства, используемые для этого, не имеют значения, как говорится в газете.
Согласно газете, регулирующие органы были обеспокоены проблемой сдвига фондов в стиле, особенно для финансовых продуктов, которые требуют повышенного внимания со стороны рынка и многие держатели которых, цитируя человека из фонда Шэньчжэна, сообщили.