Китай говорит, что страны должны избавиться от менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков
Китайский национальный флаг наблюдается 29 апреля 2020 года в Пекине, Китай. ВАШИНГТОН, 15 сентября Рейтер : Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на новый пакт о безопасности, объявленный Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией в среду, заявив, что страны должны избавиться от своего менталитета и идеологических предрассудков времен холодной войны. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили в среду, что они создадут партнёрство по безопасности для Индо-Тихоокеанского региона, которое будет включать помощь Австралии в приобретении атомных подводных лодок, по мере роста китайского влияния в регионе. Представитель китайского посольства Лю Пенгуй заявил, что страны не должны создавать блоки изоляции, направленные против интересов третьих сторон или наносящие им вред. В частности, им следует избавиться от своего менталитета и идеологических предрассудков времен холодной войны.