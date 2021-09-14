Китай должен прекратить финансирование угольных электростанций за пределами Китая : НПО

Зарубежка

ШАНХАЙ – Банк Китая BoC, ведущий мировой инвестор в угольные электростанции, должен прекратить финансирование таких проектов за пределами Китая и вместо этого поддержать экологически чистую и возобновляемую энергетику, - сказал во вторник альянс 35 неправительственных организаций.

Комментарии, сделанные в открытом письме к контролируемому государством председателю Банка Англии Лю Лянжу и подписанные группами из 13 стран Азии, Африки и Европы, дополняют растущую критику Китая за финансирование угольных электростанций за рубежом, особенно в рамках его инициативы « Пояс и дорога ».

В то время как Китай заявил, что он будет уважать право местных общин решать, какого рода энергия им нужна, письмо, подписанное организациями из нескольких стран Пояса и Дороги, указывает на растущую оппозицию к использованию угля даже в развивающихся странах.

Общий объем субсидий Банка Китая на проекты угольной энергетики, начиная с Парижского климатического соглашения в 2015 году, составляет более 35 миллиардов, что является самым крупным финансированием со стороны любого инвестора во всем мире и не соответствует китайским амбициям по изменению климата.

Они сообщили, что более 130 финансовых учреждений уже решили прекратить инвестиции в ископаемое топливо и призвали Банк Китая последовать их примеру.

Банк Китая не ответил на все просьбы о комментариях. Его президент Лю Цзинь заявил в августе, что банк будет постепенно сокращать долю общего кредита, предлагаемого для технических проектов в период с 2021 по 2025 год, а также выдавать больше кредитов для более значительных улучшений в секторе.

Джулиен Винсент, исполнительный директор « Рыночных сил », австралийской организации, которая выступает против финансирования ископаемого топлива, сказал, что десятки угольных электростанций не смогут двигаться без поддержки Банка.

Повествование об угле со стороны китайских бизнес-лидеров явно меняется, но на самом деле важны действия, - сказал он Рейтеру.

Китайские финансовые учреждения постепенно уходят от угля. Промышленный и Коммерческий Банк Китая, крупнейший в мире банк по активам, уже пообещал составить карту дорог, чтобы вывести уголь.

В рекомендациях, опубликованных на прошлой неделе, правительственный консультативный орган призвал Китай постепенно и постепенно прекратить использование государственных средств для иностранных инвестиций в угольную энергетику и поощрить государственные банки брать на себя аналогичные обязательства.