Китай должен поощрять антиномизм в Интернете
Китайский национальный флаг можно увидеть в Пекине, Китай, 29 апреля 2020 года. РЕЙТЕРЫ Томас Питер Файл Фото ( Location ) Крис Аллен
После многих лет безудержного роста и быстрых перемен китайские регуляторы пытаются подорвать контроль над обществом с более строгим контролем за различными секторами, от технологий до образования и развлечений.
Интернет используется для содействия просвещению о правящей Коммунистической Партии и ее достижениях, в соответствии с руководящими принципами, опубликованными Государственным советом, которое сообщило одно из новостных агентств.
По его словам, ясная, ясная позиция против китайского нигилизма должна быть поддержана в качестве любой попытки поставить под сомнение роль партии в руководстве или неизбежность китайского социализма, и следует стремиться к хорошим моральным ценностям, например, путем обнародования дел с участием образцовых рабочих.
По словам Синьхуа, также будет ускорена разработка, пересмотр и осуществление законов, таких как законы, касающиеся киберпреступности и защиты несовершеннолетних.