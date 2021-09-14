Китай должен бороться с виртуальной добычей и торговлей валютами
ШАНХАЙ – Комиссия по киберпространству в провинции Хэбэй в Китае заявила, что будет сотрудничать с другими департаментами, чтобы сломать виртуальную добычу и торговлю валютой, последний шаг в разгоне криптовалюты страны.
В преследовании также будут участвовать департамент образования провинции, департамент местной безопасности, провинциальное финансовое регулирующее бюро и администрация связи, как говорится в заявлении комиссии.
В заявлении говорится, что добыча криптовалюты потребляет огромное количество энергии, что также противоречит цели " углеродной нейтральности " Китая, добавив, что она также несет огромные финансовые риски.
В мае Государственный совет Китая, или кабинет министров, проголосовал за запрет добычи и торговли биткойном, с торговлей биткойнами, которые, вероятно, разбудят кампанию против криптовалюты, которая последовала спустя несколько дней после того, как три отраслевых органа запретили финансовые и платные услуги, связанные с крипто.
Комиссия заявила, что до 30 сентября эти отделы должны проверить информационные системы, которые они используют, чтобы избежать использования любой вычислительной мощности для участия в незаконной добыче виртуальных валют.
Он добавил, что они могли бы укрепить коллектив конфиденциальности от осведомителей и широкой общественности. С 27 октября министр торговли регулярно следит за отраслью и наказывает тех, кто нарушает правила.