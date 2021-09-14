Китай для отслеживания данных, отправленных за границу от самоуправляемых автомобилей

Зарубежка

ШАНХАЙ – Китай, крупнейший рынок транспортных средств, где регулирующие органы применяют новые правила защиты данных, разрабатывает машины, которые смогут отслеживать данные, исходящие за границу автомобилями, о которых сообщило во вторник поддерживаемое правительством агентство.

Машины оборудуются постоянно растущим набором сенсоров и камер для помощи водителям. Данные, генерируемые таким оборудованием, могут также использоваться производителями для разработки новых технологий, таких как автономные системы вождения, повышение конфиденциальности и безопасности, особенно когда информация отправляется за границу.

Китайский производитель электромобилей Tesla Inc находится под наблюдением Индии в вопросах хранения и обработки данных о клиентах.

Пекин все больше беспокоит вопрос о горах данных, собираемых иностранными фирмами, и о том, может ли такая информация быть неправильно использована или атакована, особенно частными государствами. Недавно она приняла новый закон о безопасности данных и ужесточает надзор в других смежных областях.

В мае " Рейтер " сообщила, что некоторым сотрудникам некоторых офисов китайского правительства сказали не ставить свои машины " Тесла " в правительственных комплексах из-за опасений по поводу видеокамер для машин, по словам двух людей, которые знают об этом деле.

CAERI Automori Institute Institute Co Ltd в заявлении заявил, что Китай разработал систему для анализа путей передачи данных с помощью устройства обнаружения сообщений для мониторинга загруженных данных и данных, собранных от транспортных средств в среде испытаний.

КАЕРИ заявил, что система является первой в своем роде в Китае и получила похвалу правительственных органов.

Институт также протестировал несколько транспортных средств, в том числе Tesla Modele 3 Sedan и Sport Utility Ensities, сделанные Audi, Daimler Mercedes-Benz и Land Rover, сказали заявление. Результаты не были раскрыты.

В мае мировые автопроизводители, в том числе Tesla, Ford Motor и BMW, сказали Рейтеру, что они будут создавать местные центры данных, чтобы соответствовать требованиям законодательства Китая.