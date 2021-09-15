Китай демонстрирует военное мастерство дронов, роботов по разминированию

Зарубежка

Пакистанские солдаты принимают участие в многонациональных военных учениях ООН по поддержанию мира с войсками Народно-освободительной армии Китая НОА НОА НОА НОА Монголии и Таиланда на окраине Чжумадиана, провинция Хэнань, Китай, 15 августа 2021 года. РЕУТЕРЫ Карлос Гарсиа Ролинс ( Кавальеа ) ДЕЛЬИРГЕЛИ ( КОЛУМБИЯ ).

КУЭШАН, Китай, 15 сентября Reuters - В среду вооруженные силы Китая завершили свои первые многонациональные миротворческие учения, демонстрируя свое боевое мастерство дронами и роботами по разминированию, пытаясь создать более благоприятный образ.

По мере того, как азиатский гигант модернизирует и укрепляет свои военные силы, ежегодно выделяя миллиарды долларов из своего военного бюджета, он также стремился заверить другие страны в том, что его вооруженные силы являются силой добра, а не угрозы.

Около 1000 солдат из Китая, Пакистана, Монголии и Таиланда приняли участие в 10-дневных учениях на тренировочной базе Народно-освободительной армии в провинции Хэнань в центральной провинции Кешань, когда большинство войск, казалось, были китайцами.

Это мероприятие, закодированное « Единая судьба 2021 », подчеркнуло позицию Китая как решительного защитника мира во всем мире и международного порядка, сказал старшему полковнику Лу Цзяньсину, китайскому военному эксперту по миротворчеству, репортерам на базе.

Солдаты на глазах у небольшой группы журналистов ввели столкновения между террористами и миротворцами в раздираемой войной вымышленной стране Карана.

Упразднение было основано на инциденте 2016 года в Мали, когда были убиты китайские миротворцы, и один из них подвергся нападению.

Военнослужащие также воссоздали сцену, основанную на еще одном инциденте 2016 года в Южном Судане, когда миротворцы были вынуждены защищать гражданское население, попавшее в конфликт между фракциями.

В другом сценарии беспилотные летательные аппараты пробурили поле боя, чтобы обнаружить бомбы, которые были демонтированы роботами. Дроны также удвоили количество громкоговорителей и разработали многоцветные листовки, чтобы убеждать людей прекратить борьбу.

Упражнения также были военной демонстрацией китайской военной техники. Китайские тренировки с иностранным оружием и другим оборудованием были обучены.

Использование китайского оружия иностранными войсками может быть расхвачено как признак повышенной боевой совместимости, а также с целью продажи его иностранным военным, сказал Коллин Кох, научный сотрудник по обороне в Школе международных исследований Раджаратнам в Сингапуре.

Китай часто спорил, пытаясь развеять опасения в соседних странах и еще больше отдаляясь от своих военных намерений, хотя он регулярно бурит вблизи объявленного Китаем Тайваня и Южно-Китайского моря, спорного Израилем.

Китай гордится тем, что является крупнейшим источником военных войск среди крупных держав, представленных пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Будучи вторым по величине вкладчиком, Китай покрыл 15 % всех расходов на операции ООН по поддержанию мира в 2020 году.

С 1990 года она отправила 50 000 военнослужащих для участия в 25 миротворческих миссиях во всем мире, управляла или монтировала 17000 км дорог протяженностью 10 600 миль и более 300 мостов, а также убрала 18 000 заминированных, - сказал эксперт Лу. -