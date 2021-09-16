Новости – Зарубежка
Зарубежка
Китай будет неуклонно поддерживать рост малых фирм
16 сентября, 2021 12:20
>1 мин
>1 мин
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.
ПЕКИН – В четверг вице-премьер Лю заявил, что Китай будет неуклонно поддерживать здоровое развитие частной экономики, а также изучать способы снятия давления с быстро растущих затрат на мелкие фирмы, согласно государственным СМИ.
Правительство должно содействовать прозрачности и предсказуемости для малых компаний и защищать их права интеллектуальной собственности для содействия равной конкуренции, - сказал Лю в письменном заявлении на форуме в Гуанчжоу, - сообщил официальный сотрудник Информационного агентства Синьхуа.
Лю будет лучше использовать рынки капитала, чтобы помочь росту малых фирм, как сказал Китай.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости