Казначейские облигации США растут в преддверии решения ФРС от 22 сентября.

Зарубежка

20 июля Reuters – Фонды накапливаются на казначейских облигациях США до принятия ФРС политического решения 22 сентября, предполагая, что они не так уверены, как несколько недель назад, что урожаи растут.

Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают, как активно хедж-фонды и спекулянты на неделе 14 сентября покупают самые 10-летние фьючерсы казначейских облигаций с апреля, и показывают, как активно хедж-фонды инвестируют в фьючерсный рынок.

Они добавили 128 643 контракта к своей исторической длинной позиции, отменяя чистый сдвиг в противоположном направлении всего две недели назад. За более чем три десятилетия еженедельных данных CFT, фонды раздували столько же контрактов, сколько еще 10 раз.

Это предшествует встрече ФРС в среду, где ожидается, что он будет толкать сокращение своих ежемесячных покупок облигаций, но откроет дверь, чтобы критиковать фактические детали до ноября или, возможно, декабря.

Это связано с тем, что последние экономические данные были мягкими, особенно августовский доклад о занятости, который показал огромный промах в чистых новых рабочих местах по сравнению с прогнозами консенсуса.

Другие показатели не оправдали прогнозов, индекс экономических сюрпризов США упал до самого низкого уровня с июня прошлого года, прогнозы роста были повышены, а Уолл-стрит пошатнулся, возможно, это маленькое совпадение, что фонды заполнили несколько триллионов долларов в 10-летние казначейские облигации.

По данным позиционных данных CFT, спрос на облигации с более коротким сроком погашения не был отражён на более коротком конце, и это показывает, что кривая доходности 2-х 10-х годов резко слабела.

Фонды уменьшили их чистую краткосрочную позицию за 2-летние фьючерсы Казначейства на неделе 14 сентября до 24 633 контрактов с 65 917 контрактов за неделю до этого.

Кривая остановилась за три недели до 106 базисных пунктов, что является самым низким за три недели. Однако с тех пор она выросла обратно, благодаря резкому росту доходности в 10 лет до 1,310 в пятницу, что является самым высоким за два месяца.

Как отмечает Стив Мейджер из HSBC, доходность за 10-летний период чуть выше 1,3 % в этом году, как правило, находится в центре его диапазона 0,91,91,0,71,%. Рынок очень деликатно назревает.

Многое будет зависеть от ФРС в среду и силы или нет, от новых экономических данных, в частности от сентябрьского доклада о рабочих местах. Мейджор придерживается своего прогноза на конец года в 1,0 %, что намного ниже, чем большинство других.

Фонды макроэкономики, похоже, разделяют его скептицизм, однако, что урожайность, скорее всего, будет расти. По большей части, они были долгими казначейскими векселями в течение минувшего года или даже больше.

Но они будут надеяться на некоторые фейерверки из ФРС в среду. У них был хороший второй квартал, но они поддерживают рост волатильности, чтобы поддерживать эти показатели в конце года.