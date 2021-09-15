Казино США, подверженные ударам в Макао

Зарубежка

Bloomberg - U.S. казино с доступом к Макао рухнуло в среду, увеличив спад, который начался на предыдущей сессии после того, как чиновники азиатского центра азартных игр заявили, что они будут ужесточать ограничения на операторов.

Компания Wynn Resorts Ltd. упала во вторник на 10.5 % после падения на 11 %. Это самый большой спад акций с марта 2020 года, начиная с двух дней. Компания Las Vestas Sands Corp. упала до 6,2 %. Компания Melco Resorts Entertainment Ltd. выросла на 11 %, в то время как MGM Resorts International упала до 3,9 %.

Продажа в среду началась в Гонконге, где ведущие игроки Макао, которые котировались в Азии, потеряли рекордные 18,4 млрд долларов на совокупном рынке. Официальные лица заявили, что изменения в правилах казино будут включать назначение представителей правительства для надзора за компаниями в крупнейшем в мире игорном центре.

Еще одним важным шагом является усиление регулирования, направленного на некоторые части экономики с более высоким ростом, сказал Грэг Тейлор, главный сотрудник по инвестициям в целевые инвестиции. Китайское правительство заставит его восприимчиво относиться к инвесторам, расширяющимся в Китае. Индекс разведки Блумберга, отслеживающий крупных азиатских коллег, упал на 23 % раньше. Официальные лица в анклаве - единственном месте в Китае, где азартные игры являются незаконными - объявили, что они начнут 45-дневный период общественных консультаций для обсуждения правовых поправок.

Еще один раунд контроля над регулированием в Китае наказывает игровую столицу мира, последствия которого ощущаются во всем мире, сказал другой раунд проверки регулирования в Китае наказывает игровую столицу мира, последствия которой ощущаются во всем мире, сказал Эдвард Моя, старший рыночный аналитик компании Oanda Corp. Иностранные инвесторы все больше разочарованы всеми китайскими репрессиями и неуверенностью в том, как много еще пойдут официальные лица. Последнее ограничение также вредит китайским фирмам в получении американских депозитных квитанций. Китайский индекс « Серебряный дракон » ( Nasdaq ) упал в среду на шестой день, а в среду упал на 2,1 %.

Доля компаний электронной коммерции снизилась после того, как Китай сообщил более слабую, чем ожидалось, розничную продажу в августе. Alibaba Group Holdings Ltd. и JD.com Inc. упали более чем на 2,6 % каждый, увеличив потери до третьей прямой сессии.

Кроме того, ADR для Yum China Holdings, Inc. упала на 6 % после того, как оператор ресторана предупредил, что его прибыль в третьем квартале может снизиться до 60% в результате последней вспышки COVID-19 в Китае.