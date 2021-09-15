Казана требует от иностранных владельцев социальных сетей создания офисов

Зарубежка

НУР-СУЛЬТАН – Парламент Казахстана одобрил в среду законопроект, который требует от владельцев иностранных социальных сетей и приложений для сообщений создать офисы в стране или быть заблокированным в рамках кампании против кибер-хулиганства.

Проект закона, который прошел первое чтение в нижней палате парламента, сосредоточен на защите прав детей, но включает в себя положения, касающиеся социальных сетей и программного обеспечения для обмена сообщениями, которые некоторые критики считают инструментом цензуры онлайн-комментарий.

Как только законопроект будет принят президентом и сенатом, владельцы таких приложений должны будут зарегистрироваться в органах власти и открытых офисах в центральноазиатской стране, правительство заявляет, что упростит обработку официальных просьб об устранении нелегального контента.

Местные офисы должны возглавлять граждане Казахстана, которые будут нести личную ответственность за блокирование кибер-хищничества - контента, как, например, посты, которые считаются незаконными действиями - в течение 24 часов после уведомления, согласно проекту.

В июле страна в 19 миллионов человек на короткое время заблокировала доступ к официальному сайту Microsoft LinkedIn из-за того, что, по ее словам, было фальшивой рекламой казино и онлайн-счетами. В то время она жаловалась на то, что LinkedIn игнорировала ее просьбы о очистке контента.

Однако критики говорят, что вместо этого закон может быть использован для устранения неудобного контента для тех, кто находится у власти в основном нефтяном экспортере Казахстана, когда-то являющемся частью Советского Союза.

Какие дети будут защищать эти правила? Возможно, только депутаты и государственные служащие, написанные в Facebook журналистами и блоггерами Адилом Жалиловым, главой казахстанского журналистского центра MediaNet, провели расследование.