Зарубежка

Токио, Сп 18 : Reuters - Кандидаты на пост следующего премьер-министра Японии - все заявили, что у них будет более совершенная политика по борьбе с пандемией и сокращению разрыва в доходах во время телевизионных дебатов в пятницу, но они разделились по вопросам разнообразия, от однополых браков до замужних пар, имеющих отдельные фамилии.

Кто бы ни победил на выборах в Либерально-демократическую партию 29 сентября, он станет премьер-министром из-за большинства ЛДП в парламенте и предвыборной кампании, начиная с серии телевизионных дебатов в пятницу.

Почему министр вакцины Таро Коно повсеместно считается ведущим претендентом, - говорит правительство по адресу www.reuters.org. come World asia-piciative soverty - strata-Japons - Таро-Коно - перестаёт гонку - следующий премьер - 2021-09 - 13, 58, недавно отойдя от консервативного мышления в основной партии, сказав, что он одобряет введение однополых браков, и во время дебатов телеканала Асахи спросил своего главного соперника о его позиции по этому вопросу.

Министр иностранных дел Фумио Кишида, 64 года, ответил, что он не достиг точки принятия однополых браковВ то время как два других кандидата : www.reuters.org com World asia-capital потенциальных кандидата - стать следующим министром - в гонке - 2021 - 09 - 973 - являются женщинами ; Seiko Noda, 61 год, бывший министр по вопросам гендерного равенства, и Sanae Takaichi, 60, ультраконсервативный бывший министр внутренних дел.

Несмотря на то, что многие наблюдатели не считают первых кандидатов, конкурс все еще считается непредсказуемым, и если кто-либо из них добьется неожиданной победы, они станут первой в Японии женщиной-премьером.

Четыре кандидата выстроятся в ряд для еще одной телевизионной дискуссии в субботу, когда они будут бороться за расширение поддержки в партии, которая испытала резкое падение рейтинга одобрения из-за борьбы с пандемией под руководством премьер-министра Йошиха Суга.

Среди более серьёзных проблем, разделяющих кандидатов, является вопрос о том, следует ли разрешить женатым парам иметь отдельные фамилии.

Защитники женщин, в том числе законодатели всего политического спектра, хотят, чтобы женщины были в состоянии выбирать, какое имя они используют, но это невозможно по японскому законодательству.

Такаичи, более консервативный из двух кандидатов-женщин, сказал в дебатах на Фудзи ТВ, что страна должна продолжить существующую систему, чтобы избежать путаницы между парами и их детьми с различными именами.

Два кандидата-мужчины заняли иную позицию. Кишида поддерживает пару, состоящую в браке, с различными названиями, в то время как Коно сказал, что общество должно понять это, прежде чем парламент примет решение.