Зарубежка

Воспоминание Калифорнии о том, что она выбрала кандидатуру Гэвина Ньюсома, заканчивается во вторник, и кандидаты готовятся дать губернатору баллотироваться за его деньги.

Многие кандидаты поднялись на тарелку, чтобы стать заменой Newsom со всех уголков политического спектра, включая консервативного радиоведущего Ларри Элдера.

Член Ассамблеи США и штата Калифорния Кевин Кайли, Либертариан и руководитель округа Риверсайд Джефф Хьюитт и Демократ Кевин Паффрат также присоединились к этой гонке и доказывали свою пригодность для участия в гонке на Кеннеди. Кайли, выпускник Йельского университета и бывший преподаватель английского языка, прокомментировал провал системы образования в Калифорнии, обвиняя в упадке коррумпированных политиков, таких как Newsom, которые поселили государственные школы в последнем месте на фоне возобновления работы COVID.

REPUBLICANS Причина, по которой мы подводим наших детей, заключается в том, что коррумпированные политики, такие как Гэвин Ньюсом, полностью принадлежат государству, чьи бизнес-модели удерживают детей в ловушке в развалившихся школах, сказал он. Относительно постепенного обострения бездомного кризиса в городах Калифорнии, Меэт Кевин считал Пафрата, политического новостного YouTube, также известного как MeetPevin, неудавшийся лидер. Он не решает проблем, сказал он. Нам нужны масштабные, общегосударственные действия губернатора, чтобы решить бездомный кризис. Мы должны справиться с кризисом психического здоровья, предоставляя услуги по лечению, предоставляя места, куда могут пойти бездомные, чтобы им не пришлось ждать шесть месяцев, чтобы получить оценку психического здоровья. Они получают услуги сегодня и сейчас, и нам нужен губернатор, чтобы возглавить эту перемену, а не сидеть и пытаться опасаться монгера Ларри Элдера. Хьюитт, одинокий Либертарианец в избирательном бюллетене, взвесил неправильное управление госбюджетом Newsom и отметил, что только пенсии государственным служащим составляют около 1 триллиона долларов.

Он говорил о самых высоких ставках налогов в стране. Почему так много рушящихся дорог? Некоторые из худших результатов в образовании. Он, по сути, потратил эти непредвиденные суммы, которые он чувствует, чтобы попытаться купить голоса в течение последних нескольких месяцев.