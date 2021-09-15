Калифорнийский губернатор Ньюсом обыграл республиканскую кампанию по отстранению его от должности

Зарубежка

Сакраменто - 15 ноября - Рейтер - Калиф. Губернатор Гэвин Ньюсом победил республиканскую кампанию, чтобы снять его с должности во вторник, наглядно показав, что избиратели в глубоко республиканском штате поддержали его политику по борьбе с COVID-19, иммиграцией и преступностью.

« Ньюсом », который значительно выиграл свой первый срок в 2018 году, вновь заявил о своей особой победе на первых выборах. Это означает, что он останется в должности до конца своего срока, заканчивающегося в январе 2023 года, и его перспективы значительно увеличатся на регулярных выборах следующего года.

Учитывая, что 58 % участков сообщили в конце вторника, Newsom превысил 32 процентных пункта, 66 % избирателей заявили, что он должен оставаться в должности, и 34 % сказали, что он должен быть снят.

« Ньюсом » унижен и благодарен миллионам и миллионам калифорнийцев, которые пользуются своим фундаментальным правом голоса, как говорится в победной речи во вторник вечером в столице Сакраменто Сакраменто.

Его победа и высокая явка на выборы во вторник стали облегчением для кандидатов от Национальных Демократов, которые уже боролись за жесткую борьбу на выборах 2022 года, которые будут определять контроль над Конгрессом. Потеря в одном из крепостных государств партии спровоцировала бы тревогу по всей стране, особенно учитывая, что известный кандидат от республиканцев был сторонником бывшего президента Дональда Трампа, с историей противоречивых заявлений о женщинах и меньшинствах.

« Ньюсом » и лидеры республиканцев, включая президента Джо Байдена, подготовили попытку отзыва голосов, при значительной поддержке со стороны государственных и национальных Республиканских групп, в рамках более широкой республиканской программы, направленной на отстранение демократов от власти и расширение консервативных ограничений на голосование, гражданские права и аборты.

В своей речи Newsom сказал, что экономическая справедливость, социальная справедливость, экологическая справедливость, наши ценности, в которых Калифорния добилась столь большого прогресса, все эти вещи были в бюллетене сегодня вечером.

Его решающая победа преподает уроки национальным демократам, которые будут бороться в следующем году, чтобы сохранить большинство в Конгрессе и места губернатора в особняках, сказал демократический стратег Стивен Мавиглио.

« Ньюсом » приложил огромные усилия для выхода из процесса голосования, которые мобилизовали демократов, которые обычно не участвуют в нелетних выборах.

По его словам, принятие сильной системы защиты COVID-19, такой как мандаты на маску и вакцинацию, и его послание вокруг угрозы, которую Трампизм представлял для его либеральной политики, резонированной с избирателями-демократами.

Эти выборы были лучшим шагом, который мог сделать Мавиглио, сказал Грэй Дэвис, пресс-секретарь бывшего правительства. Мавиглио.

Арнольд Шварценеггер остается единственным губернатором Калифорнии, потерявшим работу после того, как его сменила звезда действия Дэвис на специальных выборах 2003 года.

Ньюсом, 53-летний бывший вице-губернатор и мэр Сан-Франциско, столкнулся только со вторыми выборами в истории штата, несмотря на 55 попыток. Во время своего первого срока пребывания в должности он столкнулся с проблемами, включая пандемию, бездомность, экстремальную засуху и сильные лесные пожары.

Несмотря на то, что он остается популярным в самом густонаселённом государстве, консерваторы разгневанные его либеральной политикой в отношении прав ЛГБТИ, иммиграция и преступность организовали кампанию по его истреблению.

Усилия набрали обороты во время пандемии, когда многие республиканцы раздражали из-за решения Newsom закрыть школы и нуждаются в масках и вакцинациях против COVID-19. Сторонники отзыва собрали 1,5 миллиона подписей от калифорнийцев, которые отдавали предпочтение проведению специальных выборов.

Ведущий кандидат от Республиканской партии Ларри Элдер, режиссёр и сторонник Трампа на черных радиопередач, пообещал отменить требование в отношении вакцин и масок COVID-19.

В дни, предшествовавшие референдуму о отзыве, Трамп и он продвигали идею о том, что демократы планировали украсть выборы. Пожилой получил почти 45 % голосов по той части голосования, которая задавала вопрос, какой из 46 кандидатов заменит Newsom, если его будут вспоминать.

Старейшина уступил ночью после того, как сказал сторонникам - давайте будем милостивы в поражению. Мы, возможно, проиграли битву, но мы собираемся выиграть войну. Насколько маловероятно, что кто-то вроде политической судьбы Майка Уолша когда-либо подвергнется сомнению?

Однако демократы были обеспокоены тем, что безразличие среди их избирателей могло перенаправить выборы в сторону мотивированных республиканских избирателей. « Ньюсом » пытался повысить явку демократов, путём запоздалой избирательной кампании после того, как опросы общественного мнения показали, что многие в его партии не участвовали в выборах, и большое количество людей не планировало голосовать.

Он появился в последние дни гонки вместе с Байденом и вице-президентом Камалем Харрисом, который представлял государство в качестве сенатора и генерального прокурора.

Малиа Коэн, избранный членом Калифорнийского совета по обеспечению равенства, провела несколько дней в конце кампании с целью повысить явку избирателей из стран Африки. Она сказала, что усилия имеют решающее значение для успеха Newsom.

Энергия находится в космосе, сказал Коэн во вторник.