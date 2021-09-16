Кайли Дженнер перезапускает свою косметическую линию
В четверг Кайли Косметикс сообщила, что она возобновляет бренд « Coty Inc. » с более чистыми ингредиентами.
Компания заявила, что линия улучшила формулы, которые являются чистыми и веганами, и что модифицированные продукты будут иметь новую упаковку.
Когда я писала эту строчку, мне было так важно взять на себя обязательство использовать чистые ингредиенты по всему миру, но никогда не жертвовать результатами, как сказал в заявлении Кайли Дженнер.
Согласно Коти, обновленные формулы не содержат вредных и раздражающих масел, парабенов или глютена, а также длинного списка из 1600 других потенциально возможных ингредиентов.
Дженнер основала свой бизнес красоты в 2015 году, начиная с Kylie Lip Kits, перед тем как расшириться на несколько категорий, а также свою собственную линию кожного ухода Kylie Skine. В 2019 году Коти и Дженнер объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в попытке продолжить развитие растущей косметической империи в глобальный бренд.
В рамках объявления, объявленного в четверг, компания также сообщила, что продукция возобновится в Канаде в этом месяце, начиная с этой продажи.
Это будет первый случай, когда бренд макияжа будет доступен на международном рынке в отдельных розничных торговцах, таких как Shoppers DrugMart in-stopore.