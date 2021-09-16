John Lewis Partnership сообщает о возвращении прибыли и предупреждает о неопределенности в будущем

Зарубежка

ЛОНДОН, 16 сентября Reuters - Британская розничная компания Джон Льюис партнёрс в четверг сообщила о возвращении к первой половине после потери COVID в прошлом году, но предупредила о значительной неопределенности в будущем.

Группа, принадлежащая работникам, которая управляет универмагами Джона Льюиса и высококлассной сетью супермаркетов Waitrowse, заявила, что в остальной британской розничной промышленности она должна справиться с глобальными проблемами в цепочке поставок и нехваткой рабочей силы.

Она также испытывала инфляционное давление, которое, как ожидается, сохранится.

Группа сообщила, что она принимает ряд мер для смягчения этих рисков и доставки Рождества клиентам.

Сюда относится кампания по набору водителей, занятых полный рабочий день, найм 7000 временных сотрудников и заказ дополнительных грузов, чтобы убедиться, что рождественские продукты поступают вовремя.

Группа заработала первую половину прибыли до того, как эксклюзивные статьи составили 69 миллионов фунтов 95 миллионов против потери 55 миллионов фунтов за тот же период прошлого года, что помогло в виде 66 миллионов фунтов экономии расходов и снижения государственных коммерческих ставок на 58 миллионов фунтов.

Шарон Уайт столкнулся с самым большим испытанием, и сегодня его результаты будут сильнее, как сказал председатель.

В октябре прошлого года она разработала пятилетний план восстановления, предусматривающий инвестирование 1 млрд фунтов стерлингов для улучшения онлайн-бизнеса компании и расширения ее магазинов, диверсификации за пределами розничной торговли и поиска новых партнеров.

Этот план, который также требует экономии в 300 миллионов фунтов стерлингов в год к 2022 году, предусматривает прибыль в 400 миллионов фунтов к пятому году.