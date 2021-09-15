Израильская Пагайя обнародует свое приобретение EJF
15 сентября Reuters - Израильский Финтех Пагайа договорился в среду предать гласности компанию EJF Accessing Corp, занимающуюся приобретением специального назначения, в своей сделке на сумму 18,5 млрд. долл. США.
Сделка будет включать 200 миллионов частных инвестиций в государственный капитал, или PIPE. После слияния, EJF станет подразделением Пагайи.
Пятилетняя Пагайа строит сеть искусственного интеллекта, чтобы помочь клиентам с их финансовыми потребностями, включая ипотечные кредиты, страхование, личные и автокредиты.
SPAC, такие как EJF Building, являются частными инвестиционными инструментами без каких-либо деловых операций. Они создаются с целью слияния с традиционной компанией на более позднем этапе, чтобы сделать их публичными, обойдя частную IPO.