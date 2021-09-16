Изменение климата угрожает основным мировым товарным рынкам: отчет
Блумберг - Согласно докладу Стокгольмского института окружающей среды, производство ключевых сельскохозяйственных культур, включая кофе и сахар, может сократиться в долгосрочной перспективе на целых 59 % из-за изменения климата, в то время как производство пшеницы может увеличиться.
В докладе говорится, что Китай и Бразилия являются важными источниками климатических рисков для мировых товарных рынков, утверждая, что изменения подорвут давно установившиеся торговые потоки во всем мире и подвергнут риску социальных потрясений.
Одно только производство сырья в США может в два раза сократиться в долгосрочной перспективе на 2070 - 2099 годах из-за более высокой температуры, согласно данным института, в результате чего страны, которые покупают урожай, подверженный риску производства в России и Канаде, могут вырасти на 13 % и 17 % соответственно, но не достаточно для того, чтобы компенсировать дефицит в других странах.
Несмотря на то, что производство пшеницы может вырасти на 14 %, это может потребовать дорогостоящего перемещения производства в Европу и некоторые части Южной Америки и Азии. Россия и Канада могут увеличить производство кукурузы, сои и риса, однако, по словам авторов, районы выращивания, скорее всего, придется переселить внутри этих стран.
Доклад был опубликован накануне Саммита ООН по климату в Глазго в следующем месяце и призывает политиков смотреть за пределы национальных границ для борьбы с изменением климата. В оценках основное внимание уделяется воздействию экстремальных температур и исключаются последствия более теплых погодных явлений.