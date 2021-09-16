Избирательная комиссия заявляет, что Twitter не нарушал законы о финансировании избирательной кампании

Зарубежка

Один из членов Федеральной избирательной комиссии, который отклонил заявление о том, что Twitter нарушил законы о финансировании избирательной кампании, подверг цензуре репортажи газеты The Post на ноутбуке Джо Байдена, сказал, что гигант социальных сетей, возможно, был предвзятым в пользу тогдашнего кандидата Хантера Байдена, но не нарушил закон.

Республиканский комиссар Шон Кукси опубликовал трехстраничное обоснование своего голосования, чтобы отклонить жалобу от Республиканского Национального комитета, заявив, что он считал, что у Twitter, возможно, были политические мотивы для цензуры статей, но он не достиг уровня взноса натурой в кампанию Байдена против действующего президента Дональда Трампа 2016 года.

Кукси выразил сомнение в том, что Twitter является стандартным в освещении и просто следовал нейтральной практике компании.

Бизнес-анализ Комиссии делает вывод о том, что Twitter просто обеспечивал уже существующую коммерчески разумную политику для защиты качества своей продукции и деловых интересов. Согласно Комиссии, ни одно из соответствующих действий не было направлено на оказание влияния на президентские выборы 2020 года.

Я не совсем уверен, что написал Кукси.

На мой взгляд, запись не показывает, последовательно ли Twitter применял политически нейтральную бизнес-политику или использовал свою платформу, чтобы поддержать одного кандидата, а не другого. Каков ответ на этот вопрос?

Я считаю, что Twitter является издателем с Первой поправкой, которая имеет право контролировать контент на своей платформе и поддерживать или не одобрять определенную речь и ораторов, Кукси, бывшего помощника критиков Twitter Сенс. Джош Хоули Р-Мо. Тэд Круз Р-Тексас написал ; Руперт Култер написал.

Таким образом, его поведение подпадает под исключение со стороны средств массовой информации со стороны FEC, не квалифицируется как расходы или вклад и не нарушает закон о финансировании избирательной кампании. Бывшие боссы Кукси дали конгрессу ответ на сообщение Байдена в Twitter, в котором указывалось, что тогдашний кандидат в президенты от Демократической партии Байден был связан с международными деловыми отношениями своего сына, в том числе с Украиной и Китаем.

Три независимых комиссара вместе с двумя демократами и одним независимым, чтобы отклонить жалобу RNC, опубликовали документы шоу в среду.

Голосование ФЭК состоялось 10 августа, и на этой неделе в « Нью-Йорк Таймс » была выброшена информация о решении, но не о провале голосования.

Форма, описывающая голосование, не объясняет причин принятия решений комитетами, но три кандидата-республиканцы, все назначенные бывшим президентом Дональдом Трампом, в письменном виде объяснили свои голоса.

Двое республиканцев писали, что твиттер также имел право подвергать цензуре истории до выборов, ссылаясь на « Hacked Material Policy » компании, несмотря на отсутствие доказательств того, что информация была взломана.

Несмотря на то, что Твиттер впервые заявил, что материалы для ноутбука были взломаны, компьютерный ремонтчик Delawer, личность которого была подтверждена до публикации, сказал, что The Post покинула ноутбук и предоставила его адвокату ФБР и Трампу Руди Джулиани. Хантер Байден не отрицает, что ноутбук был его.

Вице-председатель FEC Джеймс Тренор III написал в девятистраничном обосновании, что комиссия давно признала, что коммерческую деятельность, отражающую коммерческие соображения, нельзя считать вкладом или расходами. Два писателя-республиканцы утверждают, что их решение подавить распространение рассматриваемых статей Post стало результатом беспристрастного применения политики умеренности содержания. Учитывая очевидные отрицания и отсутствие каких-либо признаков, кроме чисто гипотез, Комиссия решила, что эти утверждения просто не соответствуют нашим критериям доказывания, и проголосовала соответствующим образом. Они добавили, что мы не считаем, что определенный курс умеренности должен быть политически нейтральным, что бы это ни означало на практике, и каким бы ни было его достижение в масштабе, предусматривающем миллиарды отдельных должностей. Единственное коммерческое решение по-прежнему является проявлением идеологических или пристрастных суждений ; нет никакого требования, чтобы оно было частью проверенной модели коммерческого различия, до тех пор, пока оно само по себе не имеет своей целью побудить американцев голосовать тем или иным образом. Дикерсон, бывший судебный директор Института свободной речи, и Тренер, бывший помощник министра обороны Джеймса Маттиса, с которым Трамп имел серьёзные разногласия, сказали, что они также чувствовали, что действия Twitter защищены освобождением от ответственности в средствах массовой информации и самой первой поправкой. Республиканские комиссары встали на сторону Twitter, несмотря на резкий отпор со стороны законодателей правительства, которые призывали отменить раздел 230 Закона о благоразумии в сфере коммуникаций после цензуры. Этот закон предоставляет социальным медиакомпаниям полное освещение содержания третьих лиц, а не обычную ответственность перед издателями.

Сторонники демонетизации говорят, что технологические гиганты должны потерять защиту, если они будут работать в качестве издателя, а не в качестве нейтральной платформы.

ФЭК заявила на этой неделе, что рассматривает возможность обжалования решения РНК.

Хоули, бывший работодатель Кукси, ранее призывал FEC наказать Twitter, заявив в прошлом году, что самые могущественные монополии в американской истории пытаются вмешаться в новости и контролировать выборы ФБР. Это не случайный блог. Это газета, основанная Александром Гамильтоном ради всего святого. Что действительно поставлено на карту, так это свободная пресса в этой стране, и я должен сказать, что это действительно тревожно, сказал Хоули.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси признался в этом году на слушании в Конгрессе, что блокбастерство « The Post » было полной ошибкой и что блокбастерирование « Post » с собственного аккаунта на протяжении более двух недель было ошибкой процесса