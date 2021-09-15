Iveco отделится от CNH Industrial, чтобы производить электрические грузовики

Зарубежка

Никола выступал на инаугурации производственного завода в Ульме, Германия, где компания Iveco, опоздавшая на электрические грузовики, и Маркс вместе создавал транспортные средства, начиная с Никола Тре в конце этого года.

Мы электрифицируем все стороны. Маркс не отстаёт, - сказал Рейтер нынешний руководитель коммерческого и специализированного транспортного подразделения CNH. Если бы вы задали мне этот вопрос в январе 2019 года, я бы с неохотой согласился с вами, но больше не Маркс повторил бы, что процесс разделения индустриального грузовика, автобуса и двигателя FPT на CNH Industrial, который будет сосредоточен на сельскохозяйственном и строительном оборудовании, закончится в начале следующего года.

Мы сосредоточимся на дате, когда она будет самой ранней. Когда меры регулирования определяют скорость, он сказал.

Новая компания будет названа Iveco Group и будет зарегистрирована на Миланской фондовой бирже в шаге, направленном на догнание конкурентов, таких как Renault и Volvo.

Компания Daimler, крупнейший в мире производитель грузовиков, в настоящее время готовит производство своего первого электронного грузового автомобиля среднего размера в четвертом квартале.

Компания Iveco и Никола также подтвердили планы запуска грузовиков с водородными топливными элементами в конце 2023 года, что приведет к более глубокому подталкиванию индустрии коммерческих транспортных средств к альтернативным видам топлива.

CNH Industrial контролируется Exor, холдинговой компанией итальянской семьи Agnelli, которая будет крупнейшим инвестором для Iveco после того, как она была выброшена из CNH.

Соглашение предусматривает поставку платформы Iveco, которая построена на Николае - Тре в течение 2022 года.

Генеральный директор Никола Марк Рассел сказал, что подобные новые обязательные соглашения продолжают усиливать глобальный сдвиг в сторону будущего нулевых выбросов.

Автомобильная и грузовая промышленность находится на низком уровне переработки углерода, поскольку она приспосабливается к крупным корпоративным выбросам.

Китайская компания Geely Holding находится в продвинутом обсуждении с банками, чтобы перечислить свою компанию Volvo Cars в ближайшие недели, три источника сообщили Рейтеру, в том, что, как ожидается, будет одним из крупнейших IPO в Европе в этом году.

По словам источника Volvo Cars, его цель в запланированном Стокгольмском списке составляет около 20 миллиардов долларов, а один из них говорит, что он был записан на конец сентября.